Milan, bonus Scudetto: i senatori ne parleranno a Gazidis

I giocatori di Pioli sono pronti a dialogare con la dirigenza per il premio economico da ricevere in caso di Scudetto.

Il Milan è in corsa per vincere il 19esimo tricolore della sua storia, ma deve evitare passi falsi come quello recente contro la Salernitana. Le frenate successive di Inter e Napoli sono state un vero colpo di fortuna per la classifica, che avrebbe potuto essere diversa al termine della 26esima giornata.

Venerdì a San Siro arriva l’Udinese e i ragazzi di Stefano Pioli non possono fallire l’appuntamento con la vittoria. La squadra friulana non va certamente sottovalutata, considerando anche il pareggio dell’andata alla Dacia Arena, però i rossoneri devono batterla assolutamente.

Il calendario vedrà poi il Diavolo di fronte a Inter (Coppa Italia) e Napoli, sia per questioni di classifica che di morale è meglio arrivare a questi due scontri con 3 punti in cascina.

Leggi anche:

Ibrahimovic e i senatori a colloquio con Gazidis per il premio Scudetto

Il Milan attualmente guida la classifica della Serie A con 56 punti, 2 in più rispetto a Inter e Napoli. Ma i nerazzurri devono ancora recuperare una partita contro il Bologna e potenzialmente potrebbero mettersi davanti.

La squadra di Pioli crede nella possibilità di vincere lo Scudetto, c’è la consapevolezza che in questa stagione c’è una chance da poter sfruttare. Il tricolore se lo aggiudicherà chi sbaglierà meno. C”è un grande equilibrio in campionato e ogni passo falso può essere pesante d’ora in avanti.

Intanto La Gazzetta dello Sport scrive che presto una “commissione” di senatori del Milan andrà a parlare con Ivan Gazidis dell’eventuale bonus Scudetto. I rappresentanti del gruppo dovrebbero essere Alessio Romagnoli, Davide Calabria e Zlatan Ibrahimovic.

L’incontro non è stato ancora fissato, ma verosimilmente potrebbe avvenire dopo la trasferta di Napoli. Quello scontro diretto dovrebbe definire meglio la situazione di classifica e la corsa Scudetto. Non si dovrebbe andare troppo in là nel fissare l’appuntamento con la dirigenza.

La Gazzetta dello Sport spiega che in passato i giocatori condividevano il bonus Scudetto con tutto il gruppo squadra, dai magazzinieri ai fisioterapisti. Sarebbe carino che ciò si ripetesse anche stavolta, in caso di trionfo del Milan in Serie A.

Nel contratto di mister Pioli e del suo staff è già presente un bonus Scudetto. Il quotidiano sportivo nazionale spiega che anche in quello di Ibrahimovic sarebbe già compreso un riferimento all’eventuale vittoria del tricolore. La somma di cui Zlatan e compagni discuteranno con Gazidis è un extra collettivo, destinato a tutta la squadra. Già nel 2020 venne fatto lo stesso, quando l’obiettivo era la qualificazione in Champions League.