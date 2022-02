Ha convinto tutti: colpo Milan da 20 milioni

Il calciatore convince tutti. Anche ieri sera, in Champions League, è stato tra i migliori in campo: il Milan è pronto a chiudere

La Champions League ha portato milioni di italiani, nella serata di ieri, a seguire le prestazioni della Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata contro il Villarreal, per l’andata degli Ottavi di finale.

Tutti a guardare le giocate di Dusan Vlahovic, ancora protagonista in bianconero con un super gol, arrivato dopo appena 32 secondi, ma anche il pareggio di Parejo.

Appassionati di calcio italiani, dunque, davanti ai teleschermi a guarde la Vecchia Signora, ma non quelli del Milan. I tifosi rossoneri, infatti, erano sintonizzati su un altro canale: occhi puntati sul Lille di Sven Botman e Renato Sanches.

Basta dare un’occhiata a Twitter per rendersi conto di quanti hanno seguito con attenzione le prestazioni del difensore e del centrocampista, obiettivi primari per il prossimo mercato del Milan.

Ad impressionare è stato soprattutto il calciatore portoghese, tra i migliori in campo – nonostante il ko dei francesi – e capace di destreggiarsi con facilità in più ruoli.

Ieri Renato Sanches ha davvero convinto tutti. E’ piaciuto particolarmente anche ai tifosi inglesi ma ad oggi è da escludere un suo approdo in Premier League. Le offerte per un ritorno in Inghilterra non mancano di certo ma il portoghese è sempre più vicino al Milan.

Prosegue la trattativa

Come raccontato, è l’ex Bayern Monaco il primo nome per sostituire Franck Kessié. Il Milan ha provato ad anticipare il suo arrivo già durante il calciomercato di gennaio ma senza successo. Trovare un’intesa con il calciatore non è un problema: con Mendes i rapporti sono ottimi e le discussioni proseguono da tempo, anche per il rinnovo di Rafael Leao.

Anche con il Lille c’è la speranza di trovare un accordo in tempi brevi. Il club francese e il Milan hanno portato a termine tanti affari e il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, spinge a pensare che il costo del cartellino non sarà elevatissimo. Il Milan si prepara a spendere una cifra vicina ai 20 milioni di euro per l’erede dell’ivoriano. Il rinnovo che potrebbe dar forza ai francesi non ci sarà e l’affare, salvo clamorose offerte da far saltare il banco, andrà in porto. Sembra davvero solo questione di tempo.