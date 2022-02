Futuro segnato: addio Milan, conferme dalla Spagna

Sarà addio al Milan. Il calciatore è pronto a fare le valigie e volare in Spagna: in estate lo aspetta il Barcellona. Le ultime news sul centrocampista

Un futuro già segnato. Il calciatore è pronto a lasciare il Milan, durante la sessione di calciomercato estivo. Arrivano ulteriori conferme dalla Spagna in merito alla sua prossima destinazione.

Ormai sono mesi che la trattativa per il rinnovo non va avanti. Tutto bloccato tra Franck Kessie e il Milan, che in estate si diranno addio inevitabilmente. Le dichiarazioni d’amore dell’ivoriano, rilasciate durante le ultime Olimpiadi in Giappone, non sembrerebbero mai esistite. La promessa di firmare il rinnovo con il Diavolo è ormai un lontano ricordo, con l’entourage che continua a chiedere una cifra fuori mercato sugli 8-10 milioni di euro netti a stagione per firmare.

Il Milan, invece, non è disposto ad andare oltre i 6/6,5 milioni. Una distanza che appare incolmabile, ormai da mesi. Dall’inizio del campionato ad oggi sono passati diversi giorni. Giorni in cui Kessie è riuscito a fornire prestazioni davvero convincenti pochissime volte.

Sarà una separazione – che ci sarà salvo clamorosi colpi di scena, che nel mercato non si possono mai escludere – non molto dolorosa. Il tifoso, ormai, ha capito che al Milan nessuno è insostituibile e se tutto dovesse andare per il verso giusto, al prendere il posto di Kessie sarà Renato Sanches, che ha già conquistato tutti, con le sue prestazioni al Lille.

C’è il Barcellona

Nel frattempo, Franck Kessie sfoglia la margherita, per scegliere la squadra giusta da cui ripartire. Vi abbiamo sempre parlato del forte interesse da parte del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, così come quello del Psg. L’ex Atalanta piace parecchio anche in Italia, a Inter e Juventus, che stanno valutando le possibilità di mettere a segno l’ennesimo colpo a zero, ma la pista più concreta, ad oggi, resta quella del Barcellona.

Mundo Deportivo dedica la prima pagina del giornale in edicola stamani all’ivoriano, all’interesse da parte di Xavi per il centrocampista, ritenuto perfetto per i suoi schemi. Il calciatore è così pronto a sbarcare in Catalogna, al pari di Cesar Azpilicueta. Niente aste o super commissioni, però, Kessie è avvertito