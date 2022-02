Leao: “Gioco meglio grazie alla fiducia di mister e compagni. Bello il coro dei tifosi per me”

In vista della gara contro l’Udinese, Rafael Leao ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. L’attaccante si è detto contento della fiducia di mister e tifosi…

Sta facendo faville questa stagione Rafa Leao. Il portoghese è nel suo momento di forma migliore da quando è arrivato al Milan. In lui si è notata quella continuità nelle prestazioni che era mancata nelle scorse stagioni. Adesso, il portoghese è considerato uno degli elementi più pregiati della rosa, e i tifosi lo hanno cominciato ad idolatrare.

C’è in ballo il suo rinnovo di contratto, con la società pienamente cosciente dell’importanza che questo giocatore ha per il Milan. Si dice che molto presto arriverà il prolungamento, un segnale importante per tutto l’ambiente rossonero e che può allontanare i corteggiamenti di grandi top club europei.

Come uomo copertina, Rafa Leao ha oggi parlato ai canali ufficiali dell’AC Milan, in vista della prossima gara di campionato contro l’Udinese. Mancano 12 partite alla fine della stagione, è ogni gara, in vista dell’obiettivo, è importante. Lo sa bene Rafael, che si è così espresso nell’intervista:

Venerdì contro l’Udinese dobbiamo fare ciò che sappiamo, iniziare forte e stare attenti perché davanti loro hanno giocatori forti. Però giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi. E questo ci da tanta grinta. È un’altra occasione per fare punti e migliorare la classifica

Leao si è poi molto focalizzato sulla sua crescita, dettata soprattutto dalla fiducia che ha ricevuto da mister Pioli e dalla tifoseria rossonera: “Voglio continuare in questo modo e a fare bene per aiutare la squadra fino a fine stagione. La fiducia dei compagni e di chi lavora con me è stata importante per la mia crescita. Le cose buone adesso le faccio perché ho la fiducia di poter fare la differenza in campo”.

Infine, il portoghese è tornato sul deludente pareggio contro la Salernitana. Ma Leao ci ha tenuto a considerare gli aspetti positivi, dato che la squadra ha comunque conquistato un punto importante per la classifica:

“Avrei voluto che le mie rovesciate e i pali fossero entrati in porta. Sarebbe stato importante soprattutto per la squadra. Anche contro la Salernitana, avremmo vinto e allungato in classifica. Purtroppo però non è entrata. Ci riproverò la prossima volta. Bello il coro dei tifosi per me, è una delle cose più belle dell’essere giocatore quando i tifosi ti caricano così. Mi dà più fiducia e forza di far bene in ogni partita. Penso che abbiamo creato occasioni nell’ultima partita, ma non è stata la nostra giornata. Almeno abbiamo pareggiato, un punto che ci ha migliorato la classifica”.

Di seguito il video dell’intervista a Rafael Leao pubblicato dall’AC Milan sui social: