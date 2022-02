Addio Milan, nuova conferma | Accordo vicino

La squadra di Pioli probabilmente perderà più di un pezzo a fine stagione: arrivano conferme su una partenza ormai data per certa.

Il Milan in estate si ritroverà a dover dare addio a qualche giocatore importante. Nonostante gli sforzi della società per trattenerli, il loro addio pare ormai scontato.

Il riferimento è, chiaramente, ad Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Per quest’ultimo le chance di permanenza in rossonero sono da tempo ridotte al lumicino. Troppa la distanza tra l’offerta del club e la richiesta dell’agente per il rinnovo del contratto.

Per l’ex Roma il gap è minore, però non c’è comunque accordo con Mino Raiola per prolungare il contratto oltre giugno 2022. Il capitano della squadra di Stefano Pioli sta facendo delle riflessioni e potrebbe andarsene anche lui a parametro zero.

Dove si trasferirà Kessie non è ancora chiaro. Recentemente si è parlato molto del Barcellona, che sembra molto interessato a metterlo sotto contratto. Anche se sulla carta non è un centrocampista ideale per il gioco della formazione blaugrana, sembra che Xavi abbia dato il suo ok all’eventuale ingaggio. Attenzione, comunque, anche ad alcune squadre della Premier League.

Per quanto riguarda Romagnoli, sembra più facile prevedere quale sarà la sua prossima squadra in caso di addio (probabilissimo) al Milan: la Lazio. È tifoso laziale da sempre e, stando alle indiscrezioni di calciomercato circolate, il club capitolino avrebbe presentato offerta contrattuale migliore rispetto a quella presentata dai rossoneri.

Al di là del discorso economico, va detto che Romagnoli alla Lazio avrebbe più spazio che al Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero prendere uno tra Sven Botman del Lille e Gleison Bremer del Torino, quindi si restringerebbero le sue chance di giocare.

La dirigenza biancoceleste si è fatta avanti e in Spagna il portale Todofichajes.com conferma che molto probabilmente Romagnoli farà ritorno nella capitale. La trattativa sarebbe già alle battute finali, mancherebbero pochi dettagli da sistemare con Raiola prima della fumata bianca. Si attendono conferme.