Ibrahimovic, rinnovo e rientro | L’annuncio di Pioli in conferenza!

Nella conferenza pre Milan-Udinese l’allenatore dei rossoneri ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante e anche sul suo futuro.

Domani il Milan è atteso da una gara molto importante a San Siro contro l’Udinese. Alla vigilia della sfida ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa, chiarendo diverse situazioni.

Il tecnico rossonero ha parlato dell’incontro di domani ma nolo solo. Tra i temi da lui toccati c’è anche quello relativo a Zlatan Ibrahimovic e alle sue condizioni. Lo svedese è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio subito al tendine d’Achille ormai più di un mese fa nella sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Queste le parole di Pioli sulla situazione: “Le sue condizioni stanno migliorando anche se più lentamente di quanto ci aspettavamo. Però sta meglio e domani tornerà a correre sul campo. In questi giorni ha fatto un lavoro personalizzato e poi ha corso sulla sabbia”.

Leggi anche:

Non è ancora possibile stabilire quindi con certezza la data precisa del suo ritorno in campo, ma a tenere banco c’è anche un’altra situazione che lo riguarda. L’allenatore emiliano ha poi parlato, infatti, anche della questione del rinnovo dell’attaccante. Ibra infatti è in scadenza e sta decidendo il suo futuro. Pioli ha precisato a riguardo: “Prima di tutto è importante ciò che pensa Zlatan: per come lo conosco, credo che voglia continuare“.