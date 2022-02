Pioli: “Con la Salernitana poco lucidi. L’obiettivo è migliorare la passata stagione”

Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla vigilia della sfida dei rossoneri contro l’Udinese di Cioffi.

Domani sera Milan-Udinese apre la 27sima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri cercano un immediato riscatto dopo il deludente pareggio di sabato scorso sul campo della Salernitana.

Contro i friulani il Diavolo cerca il 18simo successo in campionato per continuare a guardare tutti dall’alto in classifica e per arrivare nel migliore dei modi anche al derby di coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì prossimo. Non ci sono molti dubbi di formazione per domani, anche se è ancora vivo qualche ballottaggio, soprattutto sull’out di destra e in attacco.

Stefano Pioli parlerà a breve (ore 14:30) nella conferenza stampa pre-match e molto probabilmente scioglierà diversi dubbi, sia di formazione che di altro genere. Seguite con noi il LIVE della conferenza del mister!

Leggi anche:

Le parole di Pioli in vista di Milan-Udinese

Il Milan come sta a questo punto rispetto all’anno scorso?

Non ci avevo pensato a questa situazione. Noi stiamo bene sicuramente, anche se veniamo da una prestazione in cui abbiamo commesso degli errori. Ci aspettiamo una prestazione più solida domani.

Cosa ha trasferito ai ragazzi in settimana?

Ho trasferito una valutazione della nostra prestazione con molta lucidità. Abbiamo un piano gara da rispettare ma bisogno capire quando è il caso di rallentare o velocizzare

Come sta vedendo i giocatori in scadenza?

Sono problemi societari. Io non ho allenato giocatori in scadenza ma alleno giocatori professionali. Nessuno poi sa come potrà andare a finire.

Si può migliorare?

Possiamo sempre migliorare. Siamo stati secondo me poco lucidi dopo il vantaggio. Potevamo gestire meglio la palla e trovare gli spazi adatti per essere più pericolosi.

Nessuna delle prime 7 ha vinto. E’ un momento particolare?

Certo che è un momento particolare. Credo sia stato un dato imprevedibile, anche se sono cose che lasciano il tempo che trovano. Bisogna sempre interpretare bene le partite se le si vuole vincere.

La sua posizione rispetto allo scudetto

Il nostro obiettivo è quello di migliorare il risultato dell’anno scorso. Non perdiamo il nostro equilibrio, il nostro lavoro e le nostre basi. Abbiamo gettato buone basi, ora dobbiamo abbellire la nostra casa.

Vede qualche giocatore stanco?

No, la squadra sta molto bene. Per fortuna è un po’ di tempo che lavoriamo tutti insieme e questa aumenta l’intensità del lavoro. Ognuno ha un peso specifico importante. Domani sarà difficile: l’Udinese è una squadra forte e davanti ha grandi individualità