Ribery tifa Milan nella corsa Scudetto: il francese spiega perché

Ribery esprime la sua preferenza per la corsa Scudetto in Serie A e spende belle parole per Ibrahimovic.

Ci sono tre squadre a contendersi la vittoria del campionato di Serie A 2021/2022: Milan, Inter e Napoli. In classifica sono racchiude in soli due punti, con i nerazzurri che devono ancora recuperare una partita contro il Bologna.

Complicato fare previsioni su quale delle tre si aggiudicherà lo Scudetto. L’Inter, che ha vinto nella scorsa stagione, potrebbe essere favorita. Ha più esperienza e sta avendo anche meno sfortuna con gli infortuni. Ma Milan e Napoli daranno tutto fino alla fine del campionato per prevalere.

Ribery tifa Milan e Ibra nella lotta Scudetto

Frank Ribery, che dopo l’esperienza con la Fiorentina è rimasto in Italia e spera di salvare la Salernitana dalla retrocessione in Serie B, ha risposto a Sky Sport in merito alla corsa Scudetto.

Il campione francese ha una sua preferita e lo dice apertamente: “Per lo Scudetto direi Milan, anche per Ibrahimovic. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse soprattutto per lui”.

Ribery auspica che sia la squadra di Stefano Pioli a godersi il trionfo finale in Serie A. Lo dice soprattutto perché stima molto Zlatan Ibrahimovic e sarebbe contento di vederlo vincere. Un premio anche a una grande carriera fatta di tanti trofei e ai quali sarebbe bello aggiungerne un altro conquistato a 40 anni.

A proposito della stella della Salernitana, in passato il suo nome era stato accostato al Milan. Lo voleva Carlo Ancelotti quando ancora sedeva sulla panchina rossonera e il giocatore indossava la maglia del Marsiglia. E sembra che anche Gennaro Gattuso nel 2019 avesse chiesto di prendergli Ribery, prima di lasciare il club.

L’esterno offensivo francese adesso è agli sgoccioli della sua carriera, ma ha ancora qualche lampo di classe da offrire al pubblico. Salvare la Salernitana è una missione complicata, però lui dà tutto come ha sempre fatto.