Calciomercato Milan, l’attaccante sfuma | Offerti 70 milioni

Uno degli attaccanti accostati al club rossonero sembra irraggiungibile: dalla Premier League in arrivo un’offerta ricchissima.

Il Milan in primavera definirà meglio i propri piani per il proprio reparto offensivo. Infatti, serve attendere per capire se Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il contratto oppure se andrà via.

Dalla permanenza o meno del centravanti svedese dipende la mossa che faranno Paolo Maldini e Frederic Massara nel ruolo. In caso di addio, potrebbe essere fatto un investimento.

Ci sono un po’ di attaccanti che vengono accostati alla società rossonera e tra loro ce ne sono diversi che farebbero comodo a Stefano Pioli. Tuttavia, qualche nome rischia di non essere alla portata del club dato che il prezzo del cartellino è schizzato alle stelle.

Mercato Milan, Isak sostituto di Ibra? Le ultime news

Tra i centravanti che sono stati associati al Milan c’è anche Alexander Isak, classe 1999 che sta facendo molto bene alla Real Sociedad. Essendo pure svedese, oltre che possedendo un ottimo talento, potrebbe essere un ideale sostituto di Ibrahimovic. In questa stagione 8 gol e 2 assist in 29 partite.

Nel contratto di Isak è presente una clausola di risoluzione da ben 90 milioni di euro. La Real Sociedad cercherà di guadagnare il più possibile dalla cessione del giocatore, ma dovrebbe bastare una cifra inferiore a quella per comprarne il cartellino.

Secondo quanto riportato da One Football, l’Arsenal sarebbe disposto a offrire 70 milioni per Isak. Una proposta che potrebbe far traballare la Real Sociedad, che lo aveva ingaggiato per 15 milioni dal Borussia Dortmund nel 2019 e dunque può mettere a bilancio una maxi plusvalenza nel prossimo calciomercato estivo.

Mikel Arteta stima particolarmente il centravanti scandinavo e l’Arsenal vorrebbe accontentarlo. I Gunners hanno già avviato i contatti, però dovranno fare i conti anche con la concorrenza del Barcellona. Il club blaugrana sogna Erling Haaland del Borussia Dortmund, però si tiene pronto delle alternative e Isak è tra queste. Anche altre pretendenti possono entrare in scena. Il Milan pare tagliato fuori, troppo alta la valutazione del calciatore.