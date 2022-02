Ibra, finalmente sul campo: lo svedese non si risparmia in allenamento – VIDEO

L’attaccante rossonero ha postato un video sul proprio profilo Twitter, dove svolge un’esercitazione con il pallone.

Sembra che piano piano il calvario di Zlatan Ibrahimovic stia per finire. Il problema al tendine d’Achille è stato più complicato di quanto previsto e i tempi di recupero dell’attaccante si sono allungati non poco rispetto alle previsioni iniziali.

L’infortunio era arrivato nella partita contro la Juventus dello scorso 23 gennaio, quindi praticamente un mese fa. L’attaccante ha finora saltato quattro partite ufficiali e quella di stasera contro l’Udinese sarà la quinta. Non manca però così molto al rientro di Ibra, come aveva spiegato lo stesso Stefano Pioli nella conferenza stampa di ieri.

Dopo una lunga serie di allenamenti differenziati, lo svedese è tornato a correre sul campo e cercherà di tornare a disposizione del tecnico emiliano nel più breve tempo possibile. Da quanto filtra negli ultimi giorni, sembra improbabile che possa recuperare per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, visto che i giorni che mancano all’appuntamento sono troppo pochi affinché riesca a ritrovare la giusta condizione.

Sponde e tiro in porta: Ibra punta il Napoli

Ibra ha postato un video sul proprio account Twitter, dove svolge un’esercitazione di sponde e di movimenti per liberarsi al tiro. In aggiunta al video lo svedese ha commentato con un “easy”, dimostrando che le cose stanno andando per il meglio e il dolore sta scomparendo.

A questo punto l’obiettivo è il match contro il Napoli di Spalletti, in programma domenica 6 marzo al Diego Armando Maradona. La voglia di Zlatan di tornare a dare una mano ai compagni è tanta, a maggior ragione in vista dello scontro scudetto con i partenopei, che ad oggi sono la prima inseguitrice dei rossoneri, ma prima bisognerà vedere cosa accadrà in questo turno di campionato, nel quale gli azzurri sono impegnati all’Olimpico contro la Lazio di Sarri.