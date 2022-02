Milan-Udinese, formazioni ufficiali: Pioli rilancia Kessie

Serie A, Milan-Udinese: le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Cioffi per la partita di Serie A che si disputa a San Siro.

Il Milan vuole dimenticare il brutto pareggio e la brutta prestazione contro la Salernitana. L’obiettivo da non fallire è conquistare i 3 punti in casa contro l’Udinese.

Stefano Pioli dovrebbe aver strigliato a dovere i suoi giocatori dopo Salerno. Se si vuole vincere lo Scudetto, non si possono perdere punti preziosi per strada. Ingiustificabile pareggiare contro la squadra che occupa l’ultima posizione in classifica.

Il Diavolo è stato fortunato a rimanere in vetta alla Serie A, dato che l’Inter ha perso contro il Sassuolo e il Napoli ha pareggiato a Cagliari, però adesso c’è un’altra giornata di campionato da affrontare e bisogna tornare a vincere.

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Udinese

Pioli per Milan-Udinese deve rinunciare ancora a Zlatan Ibrahimovic, che comunque è tornato ad allenarsi sul campo e intravede la luce in fondo al tunnel. Out pure Ismael Bennacer, ma per squalifica. Nei rossoneri tre diffidati in vista della trasferta di Napoli: Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Torna titolare Franck Kessie a centrocampo.

La quadra di Gabriele Cioffi non va affatto sottovalutata oggi a San Siro. Viene dal pareggio interno contro la Lazio e nel recupero ha sfiorato la vittoria con una traversa colpita da Nahuel Molina. Già all’andata alla Dacia Arena i friulani avevano fermato il Diavolo sull’1-1. Fu Ibrahimovic nel recupero ad agguantare il pareggio con una prodezza, evitando così la sconfitta.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, match della 27esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Marí, Peréz; Molina, Walace, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disp.: Gasparini, Padelli; Benković, Soppy, Udogie; Ballarini, Jajalo, Pereyra, Samardžić, Success; Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.