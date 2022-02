Sfida all’Inter per attaccante e centrocampo | C’è l’annuncio

Il centrocampista e l’attaccante verso l’Inter. Arriva l’annuncio ufficiale da parte del dirigente italiano. I due calciatori piacciono anche al Milan

L’Inter è pronta a mettere le mani sul centrocampista e l’attaccante. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, il club nerazzurro con Beppe Marotta vuole regalasi un doppio colpo tutto italiano per la prossima estate.

Due calciatori che piacciono parecchio anche al Milan. I rossoneri, però, appaiono un po’ più defilati. Come è chiaro a tutti, stiamo parlando di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Il bomber classe 1999 è finalmente esploso: in stagione ha già raggiunta la doppia cifra, realizzata in 24 partite di Serie A.

Il centrocampista, anche lui 22enne, invece, di gol, invece, ne ha fatti quattro in 27 match. Entrambi, come è noto, sono finiti nel mirino dei grandi club: Milan, Inter ma anche Juventus e Napoli. Tutti li vogliono e il Sassuolo gongola, pronto ad incassare una cifra importante. Al momento, però, nessun accordo.

Il punto

A fare il punto della situazione sul fururo di Scamacca e Frattesi ci ha pensato Giovanni Carnevali, l’Amministratore Delegato del Sassuolo, intervenuto ai microfoni de ‘Il Messaggero’, ha così parlato: “Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita Nazionale. L’Inter è stata tra le prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro”.

Il retroscena su Frattesi, legato alla Roma – “Non l’avrebbero mai voluto cedere Frattesi. È stata una trattativa lunga e complicata. Il club giallorosso credeva molto in questo ragazzo, ma ci sono dei momenti in cui è preferibile scegliere la piazza dove giochi di più. Deve crescere molto, ha dei margini incredibili: ha già fatto una gavetta in B e disputato diversi campionati”.