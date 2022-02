Verso Milan-Inter: Pioli cambia centrocampo ed attacco

Ecco come cambierà la formazione del Milan in vista del derby di martedì in Coppa Italia. Scarso turnover per mister Pioli.

Il Milan deve immediatamente dimenticare la delusione del pareggio interno di ieri contro l’Udinese. Un punto che effettivamente non è stato preso bene dall’ambiente rossonero, sia per l’occasione perduta in classifica sia per i torti arbitrali.

La testa del Milan deve però subito andare alla prossima sfida, il delicatissimo derby di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Già martedì prossimo i rossoneri sfideranno i rivali cittadini nel match valido per le semifinali della competizione.

Stefano Pioli cambierà certamente qualcosa nella formazione iniziale. Sia perché avrà in mente qualche variazione (una certamente obbligata), sia per cercare nuove soluzioni dopo gli ultimi due deludenti pareggi in campionato.

Tonali squalificato, turno di riposo per Giroud?

Come scrive oggi Tuttosport Pioli non ha di certo in mente un turnover massiccio in vista del derby di coppa. L’impegno è molto importante e sentito, dunque il tecnico rossonero non intende sottovalutarlo e cercherà di schierare i migliori.

Chi sicuramente non farà parte del match sono Sandro Tonali, fermato per un turno di squalifica in Coppa Italia, e Zlatan Ibrahimovic che evidentemente non ha ancora recuperato. Lo svedese farà di tutto per essere convocato tra una settimana contro il Napoli.

Molto probabilmente la difesa del Milan resterà intatta e confermata. Maignan tra i pali, Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali ed il tandem Tomori-Romagnoli al centro. L’unico a sperare in un po’ di spazio potrebbe essere il jolly Florenzi, ma è probabile che possa risultare utile a gara in corsa.

Cambia inevitabilmente la mediana. Spazio dal 1′ minuto per Bennacer al fianco di Kessie, per l’assenza già annunciata di Tonali. Sulla trequarti confermati invece Rafael Leao a sinistra e Brahim Diaz al centro, mentre Pioli dovrà decidere se schierare Saelemaekers o Messias come ala destra.

Infine il ruolo di centravanti. Giroud non ha convinto nelle ultimissime uscita, visto che non ha più ripetuto gli exploit del derby di campionato. Possibile un tentativo con Ante Rebic come prima punta ed il francese pronto a subentrare a gara in corso. Anche in questo caso Pioli dovrà prendere una decisione: meglio l’esperienza ed il trend positivo nelle coppe di Giroud, oppure cercare di sorprendere l’Inter con i movimenti di Rebic?