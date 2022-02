Real Madrid, caccia all’erede di Marcelo | Un rossonero in lista!

Sirene spagnole per il Milan: il Real Madrid sta pensando di prelevare dalla rosa rossonera un giocatore per rinforzarsi in vista della prossima stagione…

I blancos, sotto la guida di Carlo Ancelotti, hanno sicuramente risollevato le loro sorti, almeno per quanto concerne il campionato di Liga.

Le cose non vanno altrettanto bene in Champions League, competizione nella quale il Real dovrà giocare un complicatissimo ritorno di ottavi di finale contro il Paris Saint Germain. L’andata, al Parco dei Principi, è terminata 1-0 per i padroni di casa, ma c’è da dire che i blancos hanno messo in campo una cattiva prestazione, e il risultato è stato forse troppo gentile.

In generale, pare che al Real Madrid manchi qualcosa, sia a livello di atteggiamento in campo che di elementi in rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, Florentino Perez è pronto ad accontentare Carlo Ancelotti per rinforzare i reparti che più necessitano di rinforzi. Uno di questi è sicuramente quello della fascia sinistra di difesa. Con Marcelo ormai ai margini – il brasiliano è diventato un normale sostituto – il club madrileno sta ricercando un ottimo ricambio di Ferland Mendy.

E a tal proposito filtra una clamorosa notizia direttamente dalla Spagna. A riportarla è il tabloid Defensa Central, noto sito d’informazioni riguardanti il Real Madrid. La dirigenza madrilena, in connubio con Carletto Ancelotti, sta varando diversi profili di terzini sinistri. L’obiettivo è quello di trovare un giocatore che sia già pronto per giocare ad ogni livello e competizione, e che sappia mettere in difficoltà il mister sul posto da titolare.

Real Madrid, tra i profili osservati c’è un rossonero

Marcelo vedrà scadere il suo contratto con il Real Madrid quest’estate, e non c’è alcuna volontà di rinnovo da ambo le parti. Sia il club, sia il giocatore, sono consapevoli che il ciclo blancos del brasiliano sia ormai arrivato ai titoli di coda. Marcelo è alla ricerca di una nuova squadra, preferibilmente europea per continuare a giocare ad alti livelli, mentre il Real sta già pensando al suo sostituto.

I profili osservati, secondo Defensa Central, sono principalmente quattro. E tra questi c’è anche quello del rossonero Theo Hernandez. È risaputo che il francese sia cresciuto proprio nelle giovanili del Real, senza però mai avere un ruolo di rilievo in prima squadra. Florentino Perez e Carlo Ancelotti sono a conoscenza dell’esponenziale crescita del terzino in maglia rossonera, e adesso sognano un ritorno.

Defensa Central aggiunge che se i blancos vorranno davvero strappare Theo al Milan, saranno obbligati ad un grosso sacrificio economico. E questo è ovvio. Il giocatore ha addirittura da poco esteso il suo contratto in rossonero sino al 2026, e per Maldini e Massara si tratta di un elemento incedibile. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarà una vera impresa per il Real e i suoi uomini mettere le mani sul Theo Hernandez.

Gli altri tre profili considerati dalla dirigenza madrilena sono quelli di Sergio Reguilon, Fran Garcia e Miguel Gutierrez. Ipotetici colpi molto più economici per il Real, soprattutto perché i cartellini di questi sono legati, anche in parte, al club di Madrid.