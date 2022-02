Kessie-Barcellona, contratto pronto | I dettagli economici!

Confermate le indiscrezioni di stamattina riguardanti l’accelerata del club catalano per il centrocampista rossonero.

La telenovela Franck Kessie dura ormai da diversi mesi ed non è destinata a concludersi a breve. Il classe ’96 ha intenzione di prendersi tutto il tempo a lui necessario per decidere quale sarà la sua prossima avventura.

Com’è ormai noto, il contratto del rossonero scade il prossimo giugno e le speranze del Milan di trattenerlo sono sempre di meno. Il rinnovo è lontanissimo, mentre cominciano a prendere piede soluzioni diverse. Arrivano infatti novità importanti sul suo futuro e sulla probabile squadra con cui giocherà dal prossimo anno, ovvero il Barcellona.

Xavi sta cercando un calciatore con le sue caratteristiche in mezzo al campo. Muscoli e corsa da mettere al servizio dell’immensa tecnica dei centrocampisti del Barca, da De Jong a Pedri, ai giovanissimi Gavi e Nico. I blaugrana stanno tornando ad altissimi livelli, come dimostrato nelle due sfide di Europa League con il Napoli, o ora vogliono rinforzarsi pescando proprio in Serie A.

L’offerta degli spagnoli è sul piatto: ora tocca al giocatore

Arrivano infatti conferme sulle importanti indiscrezioni giunte in mattinata dalla Spagna per quanto riguarda l’assalto del club catalano all’ivoriano. Si parla con insistenza di una forte accelerata nella trattativa fra l’entourage del calciatore e la dirigenza blaugrana. A testimoniare la veridicità della notizia è stato proprio Gianluca di Marzio, che specifica di come il Barcellona abbia messo sul piatto un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione.

Sul portale dell’esperto di mercato spiega che la società rossonera, dopo aver incontrato più di una volta l’agente Atangana nelle ultime settimane, ha ora appreso dell’offerta del club spagnolo. Ovviamente questo punto si attende la decisione del diretto interessato: sarà Kessie a decidere quale sarò il suo futuro, ma allo stato attuale delle cose il Barcellona va considerato favorito nella corsa al giocatore.

La notizia è stata intanto riportata anche da Mundo Deportivo, che riprende le informazioni di Di Marzio e specifica che l’accordo non è ancora stato chiuso. C’è grande curiosità di capire come finirà la vicenda, anche in Spagna, dove considera quello di Kessie un’ottimo colpo per il Barca.