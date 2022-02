Milan, incontro in corso con l’agente dell’attaccante: l’obiettivo è il rinnovo

Frederic Massara e il procuratore del classe 2003 sono tuttora a colloquio per discutere del rinnovo di contratto.

La Prima Squadra non è l’unica preoccupazione della dirigenza del Milan in questi giorni. Una società come quella rossonera, che guarda al futuro e ai giovani, non piò mai perder d’occhio il proprio settore giovanile e i talenti che ne escono.

Nella Primavera rossonera si è fatto notare ultimamente un giovane attaccante che in questa stagione sta avendo numeri impressionanti. Parliamo del classe 2003 Marco Nasti, capace di realizzare fino a questo momento ben 14 reti complessive, 12 in campionato, una in coppa e un’altra in Youth League. Il ragazzo è stato convocato anche da Stefano Pioli già nella gara d’andata contro il Napoli, a causa degli infortunio di Olivier Giroud e Ante Rebic

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un assalto della Juventus per strappare il giocatore al Diavolo, che però non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare il talento. Il centravanti è in effetti una delle poche note liete della squadra allenata da Federico Giunti, che quest’anno sta deludendo decisamente le aspettative. I giovani rossoneri sono infatti solo a metà classifica, e le cose andavano anche peggio qualche mese fa.

Il Milan si sta muovendo quindi per bloccare in tempo il ragazzo ed evitare pertanto spiacevoli sorprese. Calciomercato.com, attraverso Daniele Longo, riferisce che c’è un incontro incorso fra l’agente del 19enne e Frederic Massara proprio in questo momento. A detta del giornalista, che ha raccontato la notizia sul suo account Twitter, il rinnovo sembra vicino.