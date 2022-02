Milan-Inter, le probabili formazioni | Pioli prepara una sorpresa

L’allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa sulla trequarti per la sfida di domani contro i nerazzurri.

Mancano poco più di ventiquattr’ore alla semifinale di andata di Coppa Itala tra Milan e Inter. C’è grande attesa per questa sfida tra due squadre che sperano di uscire da questo momento negativo con una vittoria.

Le milanesi mettono un attimo da parte la scorsa scudetto e si affrontano per agguantare la finale, che giocherebbero a Roma contro la vincente dell’altra semifinale tra Fiorentina e Juventus. Stefano Pioli deve comunque fare le sue scelte tenendo conto dell’importantissimo match di domenica sera al Maradona contr il Napoli di Luciano Spalletti.

La scelta a centrocampo è obbligata: con l’assenza di Sandro Tonali per squalifica, in mediana ci sarà la coppa Kessie-Bennacer. In difesa il tecnico emiliano dovrebbe confermare il quartetto formato da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Possibile sorpresa invece sulla trequarti, con Krunic che si candida per una maglia dal primo minuto. Il bosniaco non figura tra i titolari dal match contro la Juventus dello scorso 23 gennaio.

Leggi anche:

Saelemaekers potrebbe vincere stavolta il ballottaggio con Junior Messias, mentre Leao e Giroud restano inamovibili. A prescindere non ci saranno stravolgimenti per i rossoneri, che ci tengono ad eliminare i rivali cittadini. Ha le stesse intenzioni Simone Inzaghi, che presenterà infatti la squadra titolare domani sera a San Siro, nonostante la poca lucidità avvertita da alcuni elementi nelle ultime uscite.

Milan-Inter: le possibili scelte di Pioli e Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko