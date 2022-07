“Milan di nuovo avanti”: altro colpo di scena in arrivo dalla Francia

Il Milan sembra non voler affatto mollare l’osso. La squadra di Pioli improvvisamente sarebbe in pole per il calciatore già ricercato.

Continua il lavoro spasmodico dei dirigenti del Milan per portare a termine quelle 3-4 operazioni in entrata di mercato. La volontà di Paolo Maldini è quella di consegnare entro fine luglio alcuni rinforzi top al tecnico Stefano Pioli.

Uno dei tasselli che al Milan serve a tutti i costi è un nuovo centrocampista. Il buco lasciato dall’addio di Franck Kessie va riempito con un calciatore dalle caratteristiche simili. Per ora Pioli si arrabatterà con i rientri di Pobega ed Adli, ma servirà un nuovo innesto con determinate qualità.

Il profilo ideale resta quello di Renato Sanches. Il classe 1997 del Lille è da mesi sul taccuino di Maldini e Massara. Ma c’è il solito caos su questa trattativa, tra l’accordo economico da trovare con il club francese e quello contrattuale per il giocatore in questione.

L’Equipe annuncia: Milan in pole, il PSG non si è ancora mosso

Ieri la stampa prima portoghese e poi quella francese hanno pubblicato notizie non positivissime sul fronte Renato Sanches. In entrambi i paesi si è detto e scritto di un imminente trasferimento al PSG.

Il quotidiano lusitano Record in mattinata aveva dato per fatto il passaggio di Sanches alla corte del suo ex mentore Galtier sotto la Tour Eiffel. Successivamente l’emittente francese RMC Sport ha messo il carico da novanta, parlando di arrivo nel ritiro parigino per il 14 luglio.

A ribaltare però il fronte delle notizie sul futuro di Renato Sanches c’ha pensato oggi L’Equipe. Il celebre quotidiano sportivo francese ha fatto sapere come in realtà il Milan sia ancora in pole per l’acquisto del centrocampista. Rossoneri avanti rispetto alla concorrenza, nonostante manchi l’ok definitivo del giocatore.

L’offerta da 15 milioni di euro (bonus compresi) recapitata da Milanello direttamente al Lille appare l’unica concreta al momento. Del PSG per ora non vi è traccia: contatti tra i parigini e l’entourage di Sanches sono sicuramente avvenuti, ma di proposte vere e proprie non se ne parla.

Addirittura L’Equipe è convinto che Leonardo e Luis Campos, attuali dirigenti del PSG, non andranno eventualmente oltre ai 10 milioni di offerta per il cartellino di Renato Sanches. Dunque non appare così scontata la predilezione del mediano ex Benfica per la proposta parigina. Se fossero confermate queste indiscrezioni, il Milan avrebbe ancora in pugno Sanches e dovrebbe provare a spingere e limare i dettagli per evitare il ritorno di fiamma del PSG.