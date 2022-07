Ultime News calciomercato Milan, tutte le notizie in diretta tempo reale dei rossoneri di sabato 30 luglio.

Milan, arriva De Ketelaere: a breve le visite mediche

5:00 – Dopo una lunga ed estenuante trattativa, il Milan ha chiuso l’affare De Ketelaere: 36 milioni complessivi al Club Brugge, che si è finalmente deciso a mollare la presa. Il giocatore arriverà presto in Italia e fra domenica e lunedì potrebbe svolgere le visite mediche. In giornata sono attesi aggiornamenti in merito.

Lucca saluta l’Italia: giocherà nell’Ajax

4:55 – Lorenzo Lucca saluta l’Italia. Si era parlato molto di lui all’inizio della scorsa stagione per i tanti gol segnati con il Pisa in Serie B. E proprio in quel periodo erano sempre più frequenti le indiscrezioni su una possibile offerta del Milan, poi mai concretizzata. Il giocatore poi ha avuto un forte calo fino a perdere la titolarità. Quando sembrava ad un passo dal Bologna, l’inserimento dell’Ajax: l’attaccante sarà ajacido, operazione da un milione di prestito più 10 di bonus.

Daniel Maldini allo Spezia, è ufficiale

ɪ ᴀᴍ ᴅᴀɴɪᴇʟ, ɪ ᴀᴍ ᴍᴀʟᴅɪɴɪ pic.twitter.com/I0rpa7fwAY — Spezia Calcio (@acspezia) July 29, 2022

4:50 – Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il passaggio di Daniel Maldini allo Spezia in prestito secco. Un’esperienza importante per il trequartista che così avrà modo di mettere minuti nelle gambe e giocare con più continuità. I rossoneri sperano di riaccoglierlo l’anno prossimo più maturo e più pronto per un Milan sempre più grande.