Ultime news calciomercato Milan, tutte le notizie in diretta tempo reale dei rossoneri di domenica 31 luglio.

De Ketelaere oggi a Milano

6:00 – Charles de Ketelaere dovrebbe arrivare oggi in Italia per completare il suo trasferimento al Milan. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, il giocatore sosterrà a breve le visite mediche e firmerà il contratto: è tutto pronto per la definitiva conclusione di una trattativa durata tantissimo. Al Club Brugge una cifra complessiva di 36 milioni fra parte fissa più bonus. Maldini e Massara lo hanno voluto a tutti i costi. Stefano Pioli ha il suo nuovo trequartista.

Milan-Psg, trattativa per il difensore

5:30 – Chiuso l’affare De Ketelaere, il Milan si riattiva sul mercato per completare la rosa di Pioli. Nella testa di Maldini e Massara c’è l’idea di prendere un difensore centrale: Ndicka si complica perché nonostante un contratto in scadenza fra un anno la richiesta è di 20 milioni, anche per Tanganga il Tottenham chiede troppo. Si sta facendo avanti l’opzione Diallo: c’è un dialogo in corso con il Psg ma i costi sono molto alti. Bisogna trovare la formula giusta.

Gabbia alla Sampdoria in prestito

5:00 – Il Milan ha trovato l’accordo per Matteo Gabbia alla Sampdoria con la formula del prestito secco. L’affare verrà definito solo se e quando i rossoneri acquisteranno un altro difensore centrale. Gabbia, in gol in amichevole contro il Wolfsberger da capitano, ha già parlato con Marco Giampaolo e direttore sportivo Faggiano. Si attende il via libera di Maldini per concludere la trattativa.