Niente Chalobah, il Milan ha deciso: “Lunedì provano a chiudere”

Il Chelsea blocca il trasferimento di Trevoh Chalobah e Maldini e Massara virano verso un nuovo profilo.

A soli cinque giorni alla chiusura del mercato, diventa sempre più difficile fare i conti con il completamento delle rose, soprattutto per tutte quelle squadre che non sono riuscite a puntellare l’organico. Nel caso del Milan c’è ancora da sistemare difesa e centrocampo.

Per il reparto arretrato sfuma un’altra pista. Ripensamenti dell’ultimo minuto in casa Chelsea: i Blues hanno bloccato l’obiettivo di mercato del Milan, Trevoh Chalobah, che oggi ha giocato il match contro il Leicester dal 1’.

L’Italia non sarà dunque nel destino di Trevoh Chalobah. Nonostante il Chelsea abbia chiuso per l’acquisto di Fofana dal Leicester, il club londinese sembra non essere convinto di volersi privare del difensore inglese classe ‘99. Il tempo stringe e, dopo aver visto sfumare la pista Onana sempre più vicino allo Spezia – e quella Aster Vranckx – il Milan dovrà impegnarsi al massimo per poter regalare a Stefano Pioli un difensore centrale e un centrocampista.

Calciomercato Milan, tutto sul difensore della Bundesliga

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, sfumato l’affare Chalobah, la dirigenza rossonera starebbe virando prepotentemente sul centrale tedesco dello Schalke 04, Malick Thiaw. La strada sembra essere spianata dal momento in cui il club tedesco non sta attraversando un buon momento dal punto di vista economico, e sarebbe disposto a rinunciare al difensore. Lunedì giorno decisivo per lo snodo della trattativa.

Lunedì può essere il giorno di Thiaw al Milan https://t.co/yKKCvT0Uus — Daniele Longo (@86_longo) August 27, 2022

La decisione del Chelsea di trattenere Trevoh Chalobah cambia tutti i piani di mercato del Milan. I rossoneri, a questo punto, dovrebbero pigiare il piede sull’acceleratore e chiudere la trattativa di mercato che porterebbe all’acquisto del centrale classe 2001 dello Shalke04 a titolo definitivo. Resta in ogni caso aperta la pista Tanganga da Tottenham.