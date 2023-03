Fiorentina-Milan, probabili formazioni: chance per De Ketelaere

Stasera il Milan sfida la Fiorentina in trasferta: vediamo le probabili formazioni di Pioli e Italiano per la partita.

Il Milan va a Firenze a caccia della quinta vittoria consecutiva. Il match allo stadio Artemio Franchi è di quelli insidiosi e non sarà semplice sconfiggere la Fiorentina.

Stefano Pioli si presenta in Toscana senza Brahim Diaz, che ha accusato una lieve distorsione a un ginocchio e che non figura tra i convocati. L’ex Manchester City dovrebbe riuscire a recuperare per il match di Champions League contro il Tottenham in programma per mercoledì a Londra. Febbre, invece, per Matteo Gabbia. Assenti per squalifica Rade Krunic e Rafael Leao.

Il mister, però, può contare su tre recuperi importanti: Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Ismael Bennacer. Si tratta di tre giocatori molto preziosi e che hanno tanta voglia di tornare a dare il loro contributo alla squadra vincitrice dell’ultimo Scudetto.

Fiorentina-Milan, le scelte di Pioli e Italiano

Pioli va avanti con il modulo 3-4-1-2, con il quale il Milan ha finalmente ingranato nelle ultime partite. In porta ci sarà di nuovo Mike Maignan, tornato titolare contro l’Atalanta e desideroso di migliorare ulteriormente la sua condizione fisica. In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto Kalulu-Thiaw-Tomori.

A centrocampo torna Bennacer al fianco di Sandro Tonali. Per l’algerino importante ritrovare ritmo partita e buona forma dopo settimane di assenza. Sulle fasce ancora Junior Messias a destra e Theo Hernandez a sinistra. Sulla trequarti grande chance per Charles De Ketelaere, che agirà alle spalle di Ante Rebic e Olivier Giroud.

Fiorentina in campo con il 4-3-3. Pietro Terracciano difenderà la porta della squadra di Vincenzo Italiano. Quartetto difensivo Dodò-Quarta-Igor-Biraghi. Il dubbio è l’inserimento di Nikola Milenkovic, ripresosi da un infortunio. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat e Rolando Mandragora. In attacco il temibile tridente Gonzalez-Cabral-Saponara. Nei viola un unico assente: Aleksa Terzic per infortunio.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta (Milenkovic), Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere; Rebic, Giroud.