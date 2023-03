Tottenham-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale del match degli Ottavi di finale della Champions League 2022/2023.

Dopo aver perso in campionato contro la Fiorentina, il Milan è chiamato a mettere in campo una grande prestazione contro il Tottenham. In ballo c’è il passaggio ai Quarti di Champions League. Si riparte dal vantaggio di 1-0 dell’andata a San Siro.

Champions League, Tottenham-Milan: cronaca e risultato

Alle ore 21:00 l’arbitro Turpin fischierà l’inizio del match a Londra!

Le formazioni ufficiali della partita

TOTTENHAM (3-4-3): Forster, Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao, Giroud.