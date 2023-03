Milan, che sfortuna! Kalulu toglie il gol della vittoria (VIDEO)

Incredibilmente sfortunato il Milan contro la Salernitana: è stato Kalulu a impedire, involontariamente, il gol dei 3 punti dopo la conclusione di Florenzi.

Il Milan non ce l’ha fatta a vincere contro la Salernitana e l’1-1 è un risultato che lascia tanto amaro in bocca. Un altro passo falso in un campionato sotto le aspettative per i campioni d’Italia, che hanno buttato via dei punti di troppo contro avversarie decisamente abbordabili.

Tra Salernitana, Cremonese e Lecce sono 6 i punti persi. Facendo bottino pieno, oggi i rossoneri sarebbero secondi a +4 sull’Inter. Invece sono quarti a -2 e con davanti di 1 punto anche la Lazio. Tanti i rimpianti, però è fondamentale reagire e andare avanti. Non si può fallire la qualificazione alla prossima Champions League, vitale per le ambizioni sportive e il bilancio.

Tutti pensavano che l’ottima prestazione a Londra contro il Tottenham sarebbe stato un traino per vincere ieri sera. Da undici anni il Diavolo non si qualificava ai Quarti di Champions. Normale aspettarsi che la squadra fosse carica e pronta ad abbattere l’ostacolo Salernitana di fronte a un San Siro praticamente pieno. (quasi 72 mila spettatori). Purtroppo, non è andata bene.

Milan sfortunato, Kalulu ha impedito il gol vittoria

Dopo aver subito il gol del pareggio da Dia, il Milan è andato all’assalto dei 3 punti senza riuscirci. Ha reclamato per due calci di rigore non concessi a Theo Hernandez e a Ismael Bennacer. Si è reso pericoloso e non è riuscito a segnare. In un’azione è stato anche particolarmente sfortunato.

All’87’ cross di Theo Hernandez, Guillermo Ochoa smanaccia il pallone addosso ad Alessandro Florenzi, che riesce a indirizzarlo verso la porta da posizione ravvicinata; Gyomber di testa prova a salvare la sua squadra senza successo, sembra che ormai la palla stia per entrare ma… Pierre Kalulu involontariamente la respinge all’indietro con il gomito. Gli era arrivata addosso e non ha potuto fare nulla per evitare quanto accaduto.

Il Milan è stato davvero sfortunato in questa circostanza. In un primo momento sembrava che la Salernitana avesse fatto tutto da sola nel salvarsi in quella occasione, ma un successivo replay ha chiarito che è stato Kalulu a evitare il gol che avrebbe dato i 3 punti alla squadra di Pioli.