LIVE – Milan-Lumezzane 1-0: rossoneri già avanti con Pobega

Amichevole Milan-Lumezzane: formazioni ufficiali, cronaca e risultato in diretta della partita che si disputa oggi a Milanello.

Il Milan alle ore 17:00 affronta la sua prima amichevole di questa estate. A Milanello l’avversario è il Lumezzane, squadra che milita in Serie C. Si disputeranno due tempi da 30 minuti. Un test utile per mettere benzina nelle gambe dei giocatori in vista della nuova stagione.

Milan-Lumezzane: cronaca e risultato in tempo reale

5′ – Milan in vantaggio, 1-0! Assist di uno scatenato Pulisic per Pobega che sigla il primo gol stagionale del Diavolo.

3′ – Inizio forte del Milan che dopo solo tre minuti sfiora il gol con nuovo arrivato Pulisic che si libera e calcia sul palo.

Calcio di inizio di Milan-Lumezzane alle ore 17:00. Daremo in diretta gli aggiornamenti sull’amichevole.

Le formazioni ufficiali dell’amichevole

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Nsiala, Paloschi, Adli, Zeroli, Malaspina, Romero, Longhi, Cuenca, Magni, Siman.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Tortelli, Dalmazzi, Pisano, Regazzetti; Poledri, Pesce, Cali; Malotti, Capelli, Spini.

Stefano Pioli schiera subito tre dei nuovi acquisti: Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Ovviamente, la curiosità è soprattutto sui due giocatori ex Chelsea. Se il portiere arrivato dall’Atalanta sarà il vice di Mike Maignan, invece loro saranno chiamati a farsi trovare pronti come titolari. Sono degli investimenti nei quali la dirigenza crede molto.

Parte dal primo minuto anche Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito al Lecce e che Pioli dovrà valutare prima di decidere se confermarlo o meno. Molto dipenderà anche dalle sorti di Divock Origi, che il club ritiene cedibile e che spera di vendere nei prossimi giorni. La partenza dell’ex Liverpool, che non volerà con la squadra negli Stati Uniti per la tournée, permetterebbe all’attaccante di Vimercate di rimanere.

Da segnalare che Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara, Ante Rebic e il già citato Origi non sono in panchina perché fuori dai piani di Pioli. Sono tutti sul mercato e il Milan spera di venderli al più presto. Si attendono le giuste offerte.