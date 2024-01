Milan, non solo Lenglet: dall’Aston Villa può arrivare anche l’attaccante

Proposto al Milan un attaccante dell’Aston Villa: due gol e un assist finora in Premier League, è colombiano ed è ovviamente giovanissimo

Una delle grandi sorprese del calcio europeo è certamente l’Aston Villa di Unai Emery, al momento secondo in classifica in Premier League (con due punti in più sul Manchester City). Una squadra sorprendente guidata da un allenatore fantastico, arrivato l’anno scorso dal Villarreal e che aveva già guidato l’Arsenal in Inghilterra.

Nei Villans gioca Clement Lenglet, uno degli obiettivi dei rossoneri per la difesa. Una caratteristica che piace particolarmente a Moncada è il piede mancino, sempre molto utile in fase di costruzione. Affare difficilissimo, però: perché di mezzo c’è il Barcellona, proprietario del cartellino, perché guadagna 6 milioni a stagione e perché Emery non vuole lasciarlo partire. Pista complicata ma ancora non del tutto tramontata. La novità è che dall’Aston Villa potrebbe arrivare anche l’attaccante.

Proposto un colombiano al Milan: è Jhon Duran

Stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio, al club rossonero è stato proposto Jhon Duran. Classe 2003, colombiano e quindi extracomunitario (il Milan ha uno slot libero e deve decidere se occuparlo con Popovic o aspettare). Tredici presenze per lui finora in Premier League e già due gol e un assist. Ecco perché è probabile che l’Aston Villa per lasciarlo partire a titolo definitivo chiederà una cifra importante.

L’affare è possibile solo con la classica formula del prestito con diritto di riscatto ma è il Milan che in questo momento deve valutare se andare fino in fondo o meno. Duran è sicuramente un prospetto interessante: attaccante ben strutturato fisicamente e di piede mancino, è una prima punta naturale, bravo sia nel fraseggiare con i compagni che nell’attaccare la profondità. Ha solo 20 anni e deve ancora crescere sotto tutti i punti di vista. Può essere un buon investimento ma bisogna capire a quali cifre.

La società di via Aldo Rossi sa che c’è bisogno di un nuovo attaccante ma la priorità al momento è in altri ruoli. In difesa (è già rientrato Gabbia dal prestito) e forse anche a centrocampo. Nelle prossime ore potrebbe esserci un’accelerata per Terracciano dell’Hellas Verona, operazione un po’ a sorpresa. Per quanto riguarda il centravanti, invece, con la crescita di Jovic è probabile che la società deciderà di rinviare nuovamente l’acquisto all’estate. Duran si aggiunge alla lunga lista di possibili obiettivi, nella quale è già presente Serhou Guirassy dello Stoccarda (che ha una clausola rescissoria da 17 milioni). Il sogno dei tifosi però ha un nome e un cognome: Joshua Zirkzee, che sembra però destinato ad altre piazza – fra cui il Bayern Monaco, che può acquistarlo per 40 milioni.