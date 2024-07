Il Milan non può farne a meno: stop alla cessione

Nuovo colpo di scena in casa Milan: stop alla cessione, il club rossonero non può farne a meno e blocca così il trasferimento del talento

Il Milan ha deciso di stoppare la cessione del talento, rumors sempre più increscenti nelle ultime settimane. Sono giorni frenetici quelli in casa rossonera soprattutto per la dirigenza alla presa con il nuovo progetto e i tanti innesti da dover compiere per regalare a Fonseca una squadra altamente competitiva in chiave scudetto. L’allenatore portoghese è parte attiva di questi continui confronti della società per capire chi vendere, chi mantenere e chi soprattutto comprare.

Si preannunciano settimane molto intense prima di poter vedere frutti concreti del lavoro svolto in questi giorni dal team mercato. Quello che sembra è che, durante questa sessione, nulla sarà lasciato al caso e si terrà conto anche dei minimi particolari.

Verrà prestata molta attenzione anche alle liste. Sotto i riflettori sono finite, nei dettagli, quelle relative ai giocatori prodotti dal vivaio. In modo da liberare posti per la lista principale. Il club rossonero è molto attento da questo punto di vista.

Milan, svolta sul mercato: il talento resta, il motivo

Per questo motivo si guarda con molto interesse al rientro di alcuni calciatori cresciuti nel Milan come Brescianini o Plizzari. E soprattutto all’orizzonte si spalanca una nuova opportunità per chi è già in rossonero, come ad esempio il difensore Jan Carlo Simic.

Il classe 2005 ha già dimostrato durante l’ultima stagione di poter reggere alla grande il confronto con la serie A, segnando tra l’altro una rete (contro il Monza) nelle sue 4 presenze ufficiali in rossonero. Non male per uno che di ruolo è difensore. Il centrale è stato tra i protagonisti della Primavera, autore di un’ottima stagione, spingendosi fino alla finale di Youth League. Quest’anno potrà essere inserito nella lista B per la Champions League, quella appunto riservata ai giovani (nati dopo il 2003).

Il suo futuro è ancora incerto, essendo in scadenza nel 2025, ma nell’eventualità dovesse restare al Milan per tutta la stagione, dall’anno prossimo potrà godere dei vantaggi di essere un prodotto del settore giovanile, frutto dei tre anni di permanenza nel club rossonero. Questo apre alla possibilità di inserirsi in un altro tipo di lista, quella relativa ai prodotti del vivaio. Resta da capire però cosa vorrà fare nel 2025, quando il suo contratto attuale scadrà.

Intanto sembra che per questa stagione la cessione sia bloccata: resta al Milan. Sicuramente, almeno all’inizio, sarà aggiunto alla squadra di Daniele Bonera che esordirà nel campionato di serie C, il Milan Futuro. Ma non è esclusa qualche apparizione in prima squadra, soprattutto con l’andare della stagione, come già successo nella scorsa.