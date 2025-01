Stavolta il Milan lo scippa all’Inter: colpo a sorpresa

Il Milan pronto a piazzare un ulteriore colpo di mercato per accontentare Conceicao. Imminente il sorpasso ai danni dell’Inter.

Subito Kyle Walker ed un ulteriore rinforzo volto a migliorare le performance del reparto difensivo, andato spesso in difficoltà in questi mesi. Poi, in estate, si cercherà di ingaggiare un altro centrale di comprovato valore così da allestire un pacchetto arretrato ancora più competitivo. Sono giorni di riflessioni per il Milan, impegnato a pianificare le prossime operazioni di mercato da concretizzare tese ad esaudire le richieste di Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese, come detto, a breve potrà beneficiare dell’arrivo del 33enne inglese, prelevato dal Manchester City tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. La trattativa risulta chiusa e blindata tuttavia l’ormai ex capitano dei ‘Citizens’, prima di unirsi ufficialmente al gruppo rossonero, dovrà ottenere il permesso di lavoro: il debutto, salvo sorprese, avverrà quindi nel derby in programma il 2 febbraio. Nei radar, ora, c’è un altro elemento militante nella Premier League.

Parliamo di Axel Disasi, sceso nelle gerarchie del tecnico del Chelsea Enzo Maresca. Il 26enne francese, infatti, in 5 delle ultime 9 gare affrontate dai ‘Blues’ in Premier League non è stato impiegato (contro il Bournemouth lo scorso 14 gennaio è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati). Il divorzio tra le parti, di conseguenza, andrà in scena a breve: il Milan, in tal senso, pronto a farsi avanti sfruttando gli ottimi rapporti esistenti con la dirigenza inglese. La strada alternativa conduce invece a Mattia Viti dell’Empoli, valutato intorno agli 8 milioni.

Mercato Milan, pronto lo scippo ai danni dell’Inter: Ibra prepara il blitz

Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, in queste settimane, provvederà anche a gettare le basi di una trattativa da concretizzare al termine dell’attuale stagione. Nel mirino è finito Sam Beukema, colonna portante del Bologna sia sotto la precedente gestione di Thiago Motta che in quella attuale di Vincenzo Italiano. Il 26enne è cresciuto a livello esponenziale, diventando un elemento di assoluta qualità ed affidabilità: da qui l’idea del Milan di prenderlo bruciando la concorrenza dell’Inter, che già in estate aveva tentato di strapparlo ai rossoblù e regalarlo a Simone Inzaghi.

L’interesse rossoneri nei confronti del classe 1998 risulta quanto mai concreto: il prossimo passo consisterà quindi nel cercare di ottenere il “sì” decisivo dei felsinei che, in virtù del contratto in essere valevole fino al 2027, lo faranno partire soltanto alle loro condizioni. Tradotto: servirà una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni per acquistare Beukema. Da non escludere che, nell’operazione, possa rientrare Samuel Chukwueze particolarmente gradito a Italiano. Si vedrà. Il Milan, intanto, si muove.