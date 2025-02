La rivoluzione prosegue in estate: il Milan ne saluta sei

A fine stagione saranno diversi i calciato che faranno le valigie. Il Milan ha deciso chi non farà più parte del progetto: il punto della situazione

I tifosi del Milan hanno vissuto un calciomercato invernale davvero scoppiettante. Nell’ultimo giorno sono stati ben tre gli acquisti messi a segno, con Joao Felix che è andato a sostituire Noah Okafor. A poche ore dalla chiusura della campagna acquisti invernali sono inoltre arrivati Riccardo Sottil e Bondo. A fargli spazio sono stati Kevin Zeroli e Ismael Bennacer.

Nei giorni precedenti il Milan si era mosso, inoltre, con altre operazioni. Come è ben noto hanno salutato Davide Calabria, Fode Ballo-Toure e Alvaro Morata, con gli arrivi di Kyle Walker e Santi Gimenez. Ma la rivoluzione è davvero solo all’inizio. I calciatori pronti a fare le valigie sono d’altronde davvero tantissimi.

Le avrebbe potute fare Samu Chukwueze, ma il Milan non ha trovato l’accordo con il Fulham che ha bussato alla porta dei rossoneri nelle ultime ore di calciomercato. La sua avventura al Diavolo, però, si può ritenere conclusa. Non c’è più spazio per lui. Oggi un suo addio in Turchia è complicato, ma non impossibile.

Milan, la lunga lista degli addii al Diavolo: il punto della situazione

Come detto, i giocatori che possono lasciare il Milan sono davvero tanti. Oltre a Samu Chukwueze, è in forte dubbio la posizione di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista non offre garanzie né dal punto di vista fisico né da quello tecnico. Dovrebbe salutare anche Emerson Royal, che era stato messo alla porta già a gennaio prima dell’infortunio. Il Galatasaray e alcuni club di Premier League sono pronti a bussare alla porta del Milan.

E’ possibile che ciò accada anche per Fikayo Tomori. I prossimi mesi saranno decisivi per convincere totalmente il Diavolo a tenerlo, ma in casa rossonera si continua a valutare una sua possibile cessione. Come spesso detto, però, al centro della difesa tutto cambia velocemente.

Non cambierà nulla, invece, per quanto riguarda Alessandro Florenzi e Luka Jovic. Il terzino e l’attaccante hanno contratti in scadenza il prossimo 30 giugno e diranno addio al Milan. Dovrebbe fare lo stesso anche Tammy Abraham. L’inglese vorrebbe restare, ma difficilmente lo farà. Il suo stipendio è di quelli importanti da oltre 4 milioni di euro netti a stagione. Di fatto percepisce quasi il doppio di Santi Gimenez, che sulla carta è il titolare