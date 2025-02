Milan, la delusione dopo l’errore: “Odio farlo”

La delusione è evidente dopo il grave errore di ieri: in questi minuti è arrivato il post del giocatore rossonero

Un’altra serata da dimenticare per il Milan. A Torino è arrivata l’ennesimo stop ed è un altro brusco stop per l’obiettivo quarto posto. Che ora è sempre più difficile e lontano, anche se giovedì c’è da recuperare la partita contro il Bologna ed è un’opportunità per avvicinarsi alle rivali. Ma vincere al Dall’Ara, con questo atteggiamento e questa condizione fisica e mentale, è tutt’altro che semplice: la squadra di Vincenzo Italiano sta facendo un ottimo campionato e vuole lottare fino alla fine per un posto in Europa.

I rossoneri devono tirar fuori qualcosa in più perché l’obiettivo quarto posto è l’ultimo rimasto in questa stagione, che è già un fallimento totale e c’è il rischio soltanto di peggiorarla. Nella serata di ieri a Torino un doppio clamoroso errore: l’autogol di Thiaw, con grosse responsabilità di Maignan, e poi la disattenzione sulla rete di Gineitis. A questi, poi, si aggiunge anche il rigore sbagliato da Christian Pulisic, il primo della sua carriera.

Pulisic come Conceicao: “Farò di tutto”

Pulisic è certamente uno dei pochissimi a salvarsi di questa maledetta stagione insieme a Reijnders, che anche ieri ha timbrato il cartellino per il momentaneo pareggio. L’americano invece è protagonista in negativo: in carriera ha calciato 13 rigori e ieri ha sbagliato per la prima volta. Una grossa delusione per lui che non ha ancora mandato giù evidentemente. In questi minuti, infatti, l’ex Chelsea ha pubblicato su Instagram una storia con un messaggio piuttosto chiaro.

“Settimana davvero dura. Odio deludere questi fantastici tifosi“, inizia così la storia Instagram di Pulisic. E poi la promessa per quel che resta di questa stagione: “Darò tutto per finire nel migliore dei modi” ha aggiunto e concluso. Parole molto simili a quelle di Conceicao ieri in conferenza stampa dopo la partita: “Ve lo dico col cuore, lavorerò notte e giorno per raggiungere il quarto posto“.

Nella difficile settimana di Pulisic, oltre alle delusioni di campo, anche le indiscrezioni giornalistiche di una presunta lite con l’allenatore a Zagabria contro la Dinamo. Voci che il giocatore stesso, tramite i social del Milan, ha voluto smentire con un messaggio piuttosto chiaro. In ogni caso, l’errore di ieri è un episodio che ci può stare: la stagione di Pulisic resta straordinaria ed è l’unico, insieme a pochi altri, che non deve scusarsi di nulla.