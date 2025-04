Joao Felix, novità clamorosa sul futuro: ecco la sua prossima squadra

Il fantasista portoghese lascerà Milano a fine stagione: giunge un’indiscrezione a sorpresa sulla sua prossima destinazione.

L’esperienza di Joao Felix al Milan si è rivelata un fallimento. Davvero un peccato, considerando il debutto con gol bellissimo segnato alla Roma a San Siro. Sembrava l’inizio di una bella storia, invece le cose sono andate malissimo.

Nonostante Sergio Conceicao gli abbia dato molto spazio, prendendosi anche delle critiche per aver insistito nel concedergli fiducia in momenti nei quali forse sarebbe stato meglio far giocare qualcun altro, il 25enne portoghese non è stato in grado di mettere in campo prestazioni convincenti. Le sue qualità tecniche sono innegabili, ma per qualche motivo non riesce a metterle efficacemente al servizio della squadra.

Dopo i mesi complicati al Chelsea, quella a Milano rappresentava una grande occasione di rilancio per lui. Non l’ha sfruttata e adesso bisognerà vedere cosa gli riserverà il futuro. L’addio alla maglia rossonera è sicuro e già trapelano indiscrezioni su possibili destinazioni per la prossima stagione.

Joao Felix, addio Milan: ritorno al passato?

Nelle scorse settimane è emerso l’interesse del Galatasaray e l’agente Jorge Mendes non ha escluso il trasferimento in Turchia. Da capire le condizioni di una eventuale operazione, dato che il Chelsea valuta Felix circa 40 milioni di euro e non vuole fare regali. Il rendimento scadente del giocatore, però, potrebbe costringere i Blues a cederlo solo in prestito con diritto di riscatto. Senza dimenticare lo stipendio oneroso del portoghese.

Secondo quanto rivelato in Portogallo da Record, il Benfica starebbe pensando al ritorno di Felix. Nello specifico, il piano sarebbe quello di riprenderlo in prestito a inizio giugno per poterlo utilizzare nel Mondiale per Club che si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. I contatti sono già partiti, l’allenatore Bruno Lage è coinvolto in prima persona.

Tornare al Benfica, dove si era affermato prima di essere comprato dall’Atletico Madrid per 127 milioni di euro nel luglio 2019, potrebbe essere una buona soluzione per cercare nuovamente un rilancio della sua carriera. Con la squadra di Lisbona aveva totalizzato 20 gol e 11 assist in 43 presenze, sembrava destinato a diventare un top player mondiale.

Il rientro in un ambiente familiare lo può aiutare. Le pressioni non mancherebbero comunque, però il campionato portoghese è meno impegnativo di altri e giocarvi può agevolarlo nel riuscire a tirare fuori tutto il suo talento. Ha 25 anni (a novembre saranno 26) ed è in un momento importante della sua carriera, serve una svolta.