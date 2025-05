Gabbia scuote lo spogliatoio del Milan: parole forti per i compagni

Parole importanti quelle del difensore rossonero al termine di una stagione deludente: messaggio chiaro per i compagni.

La stagione del Milan è terminata con la vittoria contro il Monza in campionato, ma a San Siro non c’era affatto aria di festa. Gli ultras hanno lasciato il loro settore dopo 15 minuti e tra chi è rimasto non sono mancate manifestazioni di dissenso.

Nel pomeriggio era andata in scena una importante protesta a Casa Milan, con striscioni e cori contro la proprietà e la dirigenza. Anche se qualche media ha deciso di non dare risalto alla cosa, è avvenuto qualcosa di grosso ieri nella sede rossonera situata in via Aldo Rossi a Milano. Sicuramente, anche i calciatori hanno avuto modo di vedere cosa è successo: sarà una motivazione in più per la prossima stagione?

Matteo Gabbia, le dichiarazioni dopo Milan-Monza

Giorgio Furlani prima di Milan-Monza ha spiegato che il club non ha bisogno di sacrificare i big della squadra per esigenze di bilancio. Un messaggio importante, anche se questo non significa che non ci saranno partenze eccellenti. Senza Champions League e senza altre coppe europee, qualcuno potrebbe pensare di lasciare Milanello. Serve un progetto tecnico convincente, credibile.

Tante cose devono cambiare nella prossima stagione, compresa la mentalità di chi farà parte della squadra. In questi mesi abbiamo assistito a troppe prestazioni indegne, meritevoli di fischi. A volte è stato davvero imbarazzante vedere le partite di giocatori pagati milioni e con addosso una maglia prestigiosa come quella rossonera. Se non senti il peso e la responsabilità indossando quei colori, è meglio farsi da parte.

Tra coloro che non hanno molto da rimproverarsi c’è Matteo Gabbia, uno dei pochi che i tifosi non hanno fischiato e criticato durante la stagione. Dopo Milan-Monza il difensore ha parlato a Sportmediaset e ha detto alcune cose importanti: “Nello spogliatoio sappiamo quali errori abbiamo commesso. Ne abbiamo parlato e dobbiamo apportare dei cambiamenti nella prossima stagione, dobbiamo mettere tutti qualcosa in più. Serve fare meglio, serve essere uniti come squadra per superare le difficoltà“.

Si parla molto di possibili cessioni eccellenti, tema sul quale Gabbia si è così espresso: “Voglia di fuga non l’ho vista in nessuno. Tutti si sono messi a disposizione fino alla fine. Poi è giusto che rimanga chi veramente desidera rimanere. Non ho visto nessuno che vuole andarsene, però è importante che chi resta dia l’anima e non abbia altro in testa, solo il Milan“. Parole da leader quelle di Gabbia, non è la prima volta. La sua mentalità è certamente quella giusta e i compagni di squadra, soprattutto alcuni, dovrebbero prenderlo come esempio.