A 25 milioni si chiude, il Milan è disposto a cederlo

Il club rossonero potrebbe vendere un giocatore a buon prezzo e fare un’ottima plusvalenza a bilancio.

Ci sono tante operazioni di mercato che il Milan è chiamato a fare nelle prossime settimane. Sicuramente ci sarà tanto lavoro da fare per quanto riguarda i calciatori che erano partiti in prestito e che molto probabilmente torneranno alle base.

La Fiorentina ha appena annunciato che non riscatterà Yacine Adli per i 10,5 milioni di euro che erano stati pattuiti. Igli Tare dovrà cercare una sistemazione al centrocampista francese, che avrà certamente delle richieste in Europa e non solo. Da capire se il club rossonero riuscirà a incassare una cifra simile a quella che era stata concordata con i viola per l’eventuale riscatto.

L’unico che appare certo di essere acquistato a titolo definitivo è Pierre Kalulu, la Juventus dovrebbe versare i 14 milioni pattuiti. Possibile anche che l’Empoli compri Devis Vasquez per 1 milione. Il Bologna sta pensando di tenere Tommaso Pobega, però vorrebbe uno sconto rispetto ai 12 milioni previsti dal contratto firmato dalle parti meno di un anno fa. Il Marsiglia sta riflettendo sulla conferma di Ismael Bennacer, riscattabile per 12 milioni.

Niente riscatti per Noah Okafor (Bari) e Lorenzo Colombo (Empoli). Rientreranno a Milanello anche Kevin Zeroli (Monza) e Marko Lazetic, che erano partiti in prestito secco. Stessa formula per Marco Pellegrino, ora all’Huracan, squadra che vorrebbe continuare ad averlo con sé.

Calciomercato Milan, futuro Saelemaekers: le ultime notizie

Era stato ceduto in prestito secco anche Alexis Saelemaekers, che a Roma ha disputato un’ottima stagione con 7 gol e 7 assist. Il club capitolino aveva fatto sapere di voler comprare il cartellino del giocatore, però il recente incontro tra le dirigenze non ha prodotto un accordo. Anzi, sembra che l’operazione sia completamente saltata.

La Roma non era disponibile a offrire i soldi richiesti dal Milan, ovvero 25 milioni di euro. Giustamente, Tare pretende una cifra congrua per un esterno che ha disputato un’annata di ottimo livello. E se ha rifiutato l’offerta della Roma, è probabile che possa avere delle richieste da società pronte a fare l’investimento richiesto.

Da non scartare del tutto l’ipotesi che Saelemaekers possa tornare al Milan per rimanere. È un calciatore duttile tatticamente e nella stagione alla Roma si è rivelato più efficace che mai in fase offensiva. Potrebbe essere una risorsa preziosa per il nuovo allenatore.