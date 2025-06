Il Milan lo riporta in Serie A, trattativa avviata: c’è l’offerta

Il club rossonero guarda ad alcune occasioni di mercato anche in Inghilterra: potrebbe esserci un rientro in Serie A.

La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City è ormai cosa fatta e ha scatenato sia delusione che preoccupazione nei tifosi del Milan. L’olandese era una delle poche certezze della squadra e venderlo rappresenta una grande perdita. Tra l’altro, ci si aspettava che la dirigenza riuscisse ad arrivare almeno a 80 milioni di euro come prezzo finale complessivo, invece l’affare è stato chiuso a 70 (bonus compresi).

I milanisti si aspettano un calciomercato all’altezza di un Milan che vuole tornare grande, lottando per vincere lo Scudetto. Senza coppe europee da disputare nella prossima stagione, ci sarà una grande occasione da sfruttare per dare l’assalto alla seconda stella.

Si parla del probabile arrivo di Luka Modric, ma ovviamente non basta. Il 39enne croato può dare un contributo importante con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, però è necessario intervenire bene in ogni reparto.

Milan, tentativo per un giocatore della Premier League

Da settimane si parla della necessità di rendere il Milan un po’ più italiano per cercare di avere un maggiore senso di appartenenza e non solo. Ci sono più nomi che sono trapelati in questi giorni. Basti pensare ai vari Samuele Ricci (Torino), Giovanni Leoni (Parma), Nicolò Rovella (Lazio), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia) e Lorenzo Lucca (Udinese).

Tra i profili presi in considerazione sembra esserci anche Federico Chiesa, che nel mercato estivo 2024 ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Liverpool. Affare da 12 milioni di euro fissi più 3 di bonus. Tra problemi fisici e scelte tecniche non ha disputato una grande stagione in Inghilterra: 14 presenze, 2 gol e 2 assist.

Non si può dire che Chiesa sia un intoccabile per l’allenatore Arne Slot. Da settimane si parla della possibilità che il figlio d’arte torni a giocare in Serie A. È stato accostato anche al Milan, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, tecnico già avuto alla Juventus.

Orazio Accomando, giornalista sportivo di DAZN, ha rivelato che il club rossonero ha avuto nuovi contatti con il Liverpool per il prestito di Chiesa. Il giocatore ha già aperto al trasferimento, però in questo momento sono i Reds che non vorrebbero cedere con la formula del prestito. La trattativa non è semplice, probabilmente servirà un po’ di tempo per cercare di trovare un accordo. Magari, inserire un obbligo di riscatto che può scattare a determinate condizioni farebbe cambiare idea al club campione dell’ultima Premier League,