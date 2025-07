Nuovo tradimento Calhanoglu, ancora una maglia in serie A

Colpo di scena improvviso per il futuro di Hakan Calhanoglu. La decisione fa discutere ed i tifosi non hanno apprezzato.

Per anni è stato il faro del centrocampo dell’Inter ed in poco tempo Hakan Calhanoglu è stato l’idolo dei tifosi nerazzuri. Nelle ultime ore è avvenuto invece un vero e proprio ribaltone, un caos all’interno della squadra ed una situazione che difficilmente sarà nuovamente ricomponibile.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del suo trasferimento al Galatasaray, ma c’è la consapevolezza che dal punto di vista economico è una trattativa piuttosto complicata e difficilmente andrà in porto. I turchi offrono meno della metà di quello che chiede l’Inter e le parti sono distantissime, sarà difficile accontentare sia club che giocatore. E il caso Lautaro Calhanoglu ha complicato le cose.

Dopo la sconfitta contro la Fluminense appare complicato trovare ora la pace, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si è sfogato ed ha attaccato (senza fare nomi) diversi giocatori che non sembrerebbero avere la testa al progetto e il presidente Marotta ha fatto apertamente il nome di Calhanoglu con il giocatore che con un post ha duramente risposto sia al presidente che al capitano nerazzurro. Un clima teso e sicuramente di difficile risoluzione, da qui arrivano i primi rumors e addirittura Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter per restare in serie A, sulle sue tracce ci sarebbe addirittura il Napoli di Antonio Conte.

Mercato Inter, Calhanoglu alla rivale: la notizia lascia di sasso

Secondo alcune indiscrezioni Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter per trasferirsi addirittura al Napoli di Antonio Conte e provare a vincere ancora il titolo. Il giocatore gradirebbe la destinazione e l’affare si potrebbe realizzare con un accordo a poco più di 20 milioni di euro, soldi comunque importanti per le casse nerazzurre.

Tutto è ovviamente legato al futuro del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, anch’egli – mai come ora – fuori dal progetto Napoli. Il giocatore ha una clausola di 25 milioni e diversi club arabi sono pronti a pagarla con lui che, dopo la vittoria del suo secondo titolo in azzurro, vorrebbe capitalizzare al meglio la sua esperienza nel mondo del calcio.

Via Lobotka e dentro Calhanoglu, il tutto a cifre simili con l’Inter che resterebbe beffata e con Calhanoglu che farebbe un tradimento simile a quello fatto qualche anno fa ai tifosi del Milan.