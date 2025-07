Doppia tegola per Allegri, è gelo già in ritiro: tutto da rifare

L’allenatore rossonero si aspetta un’accelerata del calciomercato: ha ricevuto un solo innesto finora.

Dopo una stagione fallimentare, come l’ha definita Giorgio Furlani, era lecito aspettarsi qualcosa in più dalla campagna acquisti del Milan. Invece, ad oggi, sono stati presi solamente Samuele Ricci e Luka Modric.

Se l’ex Torino si è messo subito agli ordini di Massimiliano Allegri a Milanello, invece il croato lo farà solamente a inizio agosto. Avendo giocato il Mondiale per Club con il Real Madrid, avrà bisogno di alcune settimane di riposo per ricaricare le energie e poi iniziare la nuova avventura professionale a Milano.

Milan, calciomercato bloccato: Allegri aspetta rinforzi

In questi giorni il Milan ha visto sfumare il terzino sinistro su cui aveva puntato per sostituire Theo Hernandez. Ci riferiamo, ovviamente, ad Archie Brown. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Gent e con lui, l’inglese si è fatto convincere dal Fenerbahce ad andare in Turchia. Una beffa dietro la quale ci sono sicuramente soldi in più che il club di Istanbul avrà offerto a lui e agli agenti.

Allegri sperava di avere subito a disposizione Brown, invece adesso la società si ritrova a partire da zero nel trattare l’ingaggio di un nuovo laterale sinistro difensivo. Ci sono altri nomi nella lista del direttore sportivo Igli Tare, però serviranno altri giorni per imbastire e chiudere un’operazione. Per adesso, l’unico terzino mancino in organico è Davide Bartesaghi. A sinistra può giocare pure Alex Jimenez, però gioca meglio a destra.

Tutto fermo anche per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo attaccante. Non c’è nessuna trattativa in corso, solo dei contatti per alcuni profili che per il momento costano troppo. A Milanello l’unico centravanti agli ordini di Allegri è Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito all’Empoli e destinato ad essere ceduto nuovamente. Santiago Gimenez inizierà la preparazione tra un paio di settimane, avendo avuto degli impegni con il Messico in Gold Cup.

Terzino sinistro e attaccante vanno assolutamente comprati, ma anche un terzino destro e un altro centrocampista. Allegri spera che il Milan riesca ad accelerare un po’ le operazioni, anche per quanto concerne le cessioni di quei calciatori che non rientrano nel progetto. Il calciomercato rossonero è un po’ bloccato in questa fase, Tare deve trovare il modo cambiare marcia al più presto.