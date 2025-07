Beffa atroce dalla rivale, salta un altro colpo in casa Milan

Un giocatore accostato spesso al club rossonero è diretto verso un’altra squadra della Serie A: le ultime news.

Il calciomercato del Milan vive una fase di sostanziale stallo, considerando che le operazioni più importanti in entrata e in uscita sono tutte bloccate. I tifosi sono un po’ delusi, si aspettavano ben altro da parte della società, soprattutto dopo l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo.

Sicuramente anche Massimiliano Allegri non è felicissimo della situazione, dato che sabato la squadra partirà per la tournée con un solo nuovo acquisto, Samuele Ricci. Luka Modric, infatti, si aggregherà al gruppo solo a inizio agosto, avendo disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid. Avendo venduto Theo Hernandez da tempo, ci si aspettava di avere già un nuovo terzino sinistro. Invece…

Il Milan avrebbe preso anche Ardon Jashari, però il Club Brugge non ha dato l’ok alla sua partenza nonostante i 37-38 milioni di euro (bonus compresi) offerti. Il centrocampista svizzero vuole Milano, però a Bruxelles hanno bloccato tutto.

Calciomercato Milan, sfuma un attaccante: le ultime

Tra le operazioni che il Milan vuole fare c’è l’ingaggio di un nuovo centravanti. Uno dei nomi che erano trapelati era quello di Lorenzo Lucca, già sondato nella scorsa sessione invernale del calciomercato, quando poi è arrivato Santiago Gimenez.

Lucca non vestirà la maglia rossonera. Il Napoli ha chiuso l’accordo con lui e con l’Udinese, è tutto fatto. Trasferimento sulla base di un prestito oneroso da 9 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 26. Un totale di 35 milioni che accontenta completamente il club friulano, che fin da subito ha fatto capire di non voler scendere da quel tipo di valutazione.

Sky Sport ha svelato che il Milan ha fatto un tentativo, offrendo anche Lorenzo Colombo come contropartita tecnica all’Udinese, però la trattativa non è mai decollata davvero. Il Napoli ha presentato una proposta migliore e Lucca diventa così un nuovo calciatore della squadra allenata da Antonio Conte.

Vedremo se l’ex Pisa saprà confermarsi su buoni livelli anche in una piazza più esigente come quella napoletana. Antonio Conte è un allenatore che può aiutarlo a tirare fuori tutto il suo potenziale. Allenarsi con un collega di reparto esperto come Romelu Lukaku può essere un altro elemento di supporto alla sua crescita. Il Milan dovrà rivolgere le proprie attenzioni a un altro attaccante, Lucca è del Napoli.