Milan, colpo a sorpresa dalla Roma: pronto lo scambio

Il club rossonero sta pensando anche a un giocatore della squadra di Gasperini: gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

È ormai fatta per la cessione di Noah Okafor al Leeds United per circa 21 milioni di euro, bonus compresi. I tifosi del Milan si aspettano che adesso la società acceleri per l’acquisto di un nuovo attaccante.

Igli Tare, prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, ha confermato che Rasmus Hojlund del Manchester United e Dusan Vlahovic della Juventus sono tra le opzioni prese in considerazione. Ovviamente, non mancano anche altri nomi nella lista del direttore sportivo rossonero, ma i due menzionati sembrano essere in cima. I contatti sono in corso, anche se non esiste alcun tipo di accordo in questo momento.

Milan, nuovo attaccante dalla Roma?

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe considerando anche Artem Dovbyk. Il 28enne ucraino non sembra far impazzire Gian Piero Gasperini e la Roma è pronta a discutere di una sua eventuale cessione.

Il club giallorosso è disponibile anche a valutare l’inserimento di un calciatore milanista in una eventuale trattativa. Piacciono il terzino sinistro Davide Bartesaghi e anche il centrocampista Yunus Musah, considerato cedibile. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi giorni.

Dovbyk ha un prezzo di circa 30 milioni di euro. La Roma aveva deciso di investirne 30,5 più altri 5,5 di bonus lo scorso anno per comprarlo dal Girona. Nella sua prima stagione in giallorosso l’attaccante ucraino ha totalizzato 17 gol e 4 assist in 45 presenze, numeri non da buttare, anche se il rendimento è stato caratterizzato da alti e bassi.

Lo scorso anno si era parlato di lui anche in chiave Milan, prima che fosse la Roma ad acquistarlo dal Girona. Dovbyk veniva da una stagione fantastica con 24 gol e 10 assist in 40 presenze. C’erano tante squadre sulle sue tracce, però è stata quella giallorossa a presentare l’offerta più convincente. Il club lombardo, invece, prese prima Alvaro Morata e poi Tammy Abraham, arrivato proprio dalla Roma in prestito secco. Vedremo se ci sarà un nuovo affare tra le due società.