Milan, nuovo nome dal Portogallo: servono 28 milioni

Il club rossonero mette nel mirino un giocatore dello Sporting, sarà l’acquisto a sorpresa del mercato estivo? Ecco le ultime news.

L’acquisto di un nuovo attaccante è una priorità del Milan in quest’ultima parte della sessione del calciomercato. Igli Tare ha confermato che Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono opzioni prese in considerazione, però non sono le uniche.

Per il danese del Manchester United si è parlato di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non c’è accordo tra i club sulle cifre. Inoltre Hojlund, finito nel mirino anche del Napoli, non gradirebbe troppo la formula e preferirebbe un trasferimento definitivo. Per quanto concerne Vlahovic, c’è ancora distanza sia rispetto al prezzo fissato dalla Juve sia sullo stipendio che l’ex Fiorentina vorrebbe in caso di addio a Torino.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante: idea dello Sporting

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, al Milan è stato proposto anche Conrad Harder. Il danese classe 2005 milita nello Sporting CP, che lo ha comprato per 19 milioni di euro dal Nordsjaelland. Prima stagione in Portogallo con 11 gol e 7 assist in 47 presenze. Partito Viktor Gyokeres direzione Arsenal, pensava di essere il titolare, ma il club di Lisbona ha comprato Luis Suarez dall’Almeria e nelle prime due giornate di campionato è stato il colombiano a partire dall’inizio.

Il Milan sta valutando anche Harder come alternativa ai profili in cima alla lista delle preferenze. Luca Bianchin, firma de La Gazzetta dello Sport, aggiunge che lo Sporting CP chiede 28 milioni di euro per venderlo. Si potrebbe chiudere anche a qualche milione in meno. Non essendo un titolare, può partire. Per i rossoneri non è ancora un’opzione concreta, vedremo se lo diventerà.

Harder è giovane e non avrebbe la pretesa di essere titolare, meno pressione per Santiago Gimenez, che ne avrebbe certamente di più con Hojlund o Vlahovic. Questa settimana potrebbe essere importante per capire se uno di questi due arriverà a Milanello o se si aprirà la porta a un arrivo a sorpresa. I tifosi sono impazienti e forse anche Allegri non vede l’ora di ricevere un ulteriore innesto alla sua squadra, soprattutto ora che ha perso Rafael Leao per un infortunio che non sembra grave ma che gli farà saltare almeno Milan-Cremonese.