Il Fulham compra dal Milan, contatti avviati: si può chiudere a giorni

Il club inglese guarda in casa rossonera per rinforzarsi in questo calciomercato estivo: le ultime news.

Dopo aver venduto Noah Okafor al Leeds United, non sono ancora finite le operazioni in uscita del Milan. Igli Tare vuole cedere ancora dei calciatori, andando così ad alleggerire il monte stipendi e incassando altri milioni utili per il bilancio.

Nella lista di colori che intende piazzare nei prossimi giorni ci sono sicuramente tre esuberi come Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi. Per quest’ultimo si è parlato di risoluzione del contratto, dato che il suo ingaggio da 4 milioni di euro netti annui e il fatto che abbia passato la scorsa stagione senza giocare rende complicato qualsiasi trasferimento.

Milan, anche in Chukwueze in Premier League? Le ultime news

È considerato cedibile pure Samuel Chukwueze, che già durante la scorsa sessione invernale del calciomercato era stato vicino alla cessione. In queste settimane non è arrivata l’offerta giusta, però in quest’ultima fase della finestra estiva potrebbe esserci anche la sua partenza. Massimiliano Allegri non lo ritiene affatto intoccabile, tutt’altro.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Matteo Moretto, il Fulham ci sta riprovando dopo essere già stato vicino a prendere l’esterno nigeriano in inverno. Ci sono anche squadre spagnole sul giocatore, però il Fulham sembra quella più interessata al momento. Da capire se nelle prossime ore proporrà un trasferimento a titolo definitivo, formula preferita dal Milan.

Attenzione anche a chi potrebbe sostituire Chukwueze, perché in caso di cessione dell’ex Villarreal potrebbe arrivare un esterno giovane e di prospettiva. Moretto non lo menziona, però negli ultimi giorni era emerso il nome di Rayan, 19enne in forza al Vasco da Gama. Contratto in scadenza a dicembre 2026, quindi la possibilità di comprare il cartellino per un prezzo non esagerato.

Per quanto concerne Chukwueze, la trattativa con il Fulham potrebbe decollare dopo il weekend. Il nigeriano dovrebbe essere regolarmente convocato da Allegri per Milan-Cremonese di sabato, prima partita della Serie A 2025/2026 per i rossoneri. Tare spera di concludere positivamente questa operazione, l’obiettivo è sempre cedere a titolo definitivo o al massimo con un prestito che preveda un obbligo di riscatto che si verifica a condizioni abbastanza facili.

Il Milan valuta Chukwueze circa 20 milioni di euro, vedremo fino a che punto il Fulham vorrà investire. Da non scartare soluzioni spagnole, dato che proprio nella Liga il calciatore aveva dato il meglio con la maglia del Villarreal.