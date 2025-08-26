Rabiot al Milan, tutto vero: Allegri accontentato

Il club rossonero si fa avanti concretamente per il centrocampista francese, obiettivo di Allegri: ecco cosa trapela.

Nel centrocampo del Milan sono arrivati tre calciatori (Ricci, Modric, Jashari), ma non è mai stato escluso l’ingaggio di un quarto innesto nel ruolo. Molto dipende dalla cessione di Yunus Musah, ritenuto non indispensabile per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

L’Atalanta, che potrebbe vendere Marco Brescianini al Napoli, è interessata all’ex Valencia e si è già fatta avanti. Si aspetta di capire quale tipo di offerta arriverà da Bergamo per il centrocampista americano, che il Diavolo valuta 27-28 milioni di euro. Con la sua vendita, verrebbe liberato un posto nella mediana rossonera, che a quel punto vedrebbe arrivare un nuovo giocatore. Recentemente è spuntato il nome di Giovanni Fabbian del Bologna, però ce n’è un altro che è in cima alla lista rossonera.

Calciomercato Milan, colpo Rabiot: cosa sta succedendo

Il preferito di Allegri è Adrien Rabiot, calciatore che ha già allenato ai tempi della Juventus. Recentemente c’è stata una rottura forte con il Marsiglia, a seguito della rissa avvenuta con l’allora compagno di squadra Jonathan Rowe (ora al Bologna). Il club francese lo ha ufficialmente messo sul mercato e la madre-agente Veronique si è già mossa per piazzarlo in un’altra squadra.

Il giornalista Matteo Moretto ha scritto quanto segue sul suo profilo ufficiale su X: “Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri“.

Il Milan sembra voler fare sul serio per assicurarsi l’ex Juventus, il cui cartellino dovrebbe avere una valutazione sui 15 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile scambio con Ismael Bennacer, che nella seconda metà della scorsa stagione ha giocato in prestito a Marsiglia e poi non è stato riscattato. Il centrocampista algerino, totalmente fuori dai piani di Allegri, spera ancora in un ritorno all’OM. Roberto De Zerbi, però, spinge per l’arrivo di Dani Ceballos dal Real Madrid.

Vedremo se si verificherà questo incastro di mercato. La cosa certa è che Bennacer è considerato cedibile dal Milan, che finora non ha ricevuto l’offerta giusta per la sua vendita. Sembravano esserci buone possibilità di vedere un trasferimento all’Al Ittihad, però l’Arabia Saudita non pare essere nei piani del giocatore in questo momento della sua carriera. Giorgio Furlani si vorrebbe liberare del suo stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti annui.