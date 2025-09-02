Bennacer, sì alla nuova squadra: Milan pronto a chiudere la cessione

Il futuro del centrocampista algerino potrebbe essere definito nelle prossime ore: ha aperto a un club estero.

In questi mesi di calciomercato il Milan non è riuscito a fare tutte le operazioni che aveva programmato. Ad esempio, non è riuscito a prendere né un difensore centrale esperto né un attaccante con le caratteristiche “alla Giroud”. Vedremo se ci saranno problemi nei prossimi mesi e se servirà porvi rimedio a gennaio.

Incompleto anche il mercato in uscita, dato che Igli Tare non è riuscito a liberarsi di esuberi come Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi. Ma per tutti e tre c’è ancora la possibilità di essere piazzati in quei campionati che hanno ancora la sessione del calciomercato aperta. Più facile ipotizzare le cessioni dei due centrocampisti algerini, mentre per l’ex Liverpool potrebbe esserci la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno 2026 se venisse trovato un accordo sulla buonuscita.

Calciomercato Milan, cessione Bennacer: le ultime news

Per quanto riguarda Bennacer, il suo stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui ha certamente rappresentato un ostacolo alla cessione. Avrebbe voluto tornare al Marsiglia, dove ha disputato la seconda metà della scorsa stagione, però il club francese avrebbe voluto riprenderlo di nuovo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha rifiutato tale prospettiva.

Nei giorni scorsi era spuntata pure un’ipotesi Juventus, ma non ci sono stati sviluppi concreti. Potrebbero essercene per quanto concerne un trasferimento in Turchia. Era stato il giornalista Matteo Moretto a rivelare l’esistenza di una richiesta da parte del Trabzonspor.

Oggi dalla Turchia è Sabah Spor a confermare l’interesse del Trabzonspor, che ha già avanzato un’offerta per avere Bennacer in prestito con diritto di riscatto, pagando anche il suo stipendio annuale. Il giocatore ha aperto a questo trasferimento, anche perché non vuole rischiare di perdere la nazionale. Ha bisogno di giocare con continuità per essere convocato dal commissario tecnico Vladimir Petkovic.

Bennacer viene valutato circa 15 milioni di euro dal Milan, che finora non ha ricevuto offerte di questo tipo per la sua cessione. Pur di non tenerlo a Milanello come separato in casa potrebbe accettare di darlo al Trabzonspor con la formula del prestito con diritto di riscatto, magari provando a inserire un obbligo di riscatto che può scattare a determinate condizioni. Il contratto dell’ex Empoli scade a giugno 2027.