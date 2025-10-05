Juventus-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A, Juventus-Milan: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv o streaming.

Dopo la vittoria contro il Napoli a San Siro, il Milan affronta un altro big match impegnativo contro la Juventus a Torino. Per Massimiliano Allegri un ritorno al passato, visto che ha allenato la squadra bianconera tra il 2014 e il 2029 e tra il 2021 e il 2024, vincendo ben dodici trofei.

Avere la meglio in un altro scontro diretto rappresenterebbe una grande prova di forza da parte dei rossoneri, che in una stagione senza coppe europee puntano al ritorno in Champions League e magari anche a qualcosa di più. Vincere lo Scudetto numero 20 un anno dopo il fallimentare ottavo posto in Serie A, sarebbe una bella rivincita. Ma è presto per parlare di seconda stella, Allegri vuole che la squadra si concentri partita per partita. Sarà a marzo il momento di guardare la classifica per stabilire se si potrà davvero puntare al tricolore.

Serie A, Juve-Milan: le scelte di Tudor e Allegri

Per quanto riguarda le probabili formazioni del big match, Igor Tudor ha alcune situazioni complicate con le quali dover fare i conti. Gleison Bremer ha lavorato a parte nell’ultimo allenamento e potrebbe non recuperare. Invece, Khephren Thuram si è allenato solo parzialmente con il gruppo: potrebbe riuscire ad andare almeno in panchina.

Davanti a Michele Di Gregorio ci dovrebbe essere il terzetto difensivo Gatti-Rugani-Kelly. A centrocampo gli esterni saranno Pierre Kalulu a destra e Andrea Cambiaso a sinistra, mentre come interni agiranno Manuel Locatelli e Weston McKennie (se Thuram non potesse partire titolare). Kenan Yildiz e Francisco Conceicao giocheranno a supporto della prima punta, che dovrebbe essere Jonathan David. Ma attenzione alle sorprese, Tudor potrebbe anche scegliere Dusan Vlahovic o Lois Openda.

Juventus con il 3-4-2-1, Milan con il confermato 3-5-2. Davanti a Mike Maignan la linea difensiva composta dal recuperato Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Sulle fasce dovremmo vedere Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi (in vantaggio su Zachary Athekame), mentre il fulcro del centrocampo sarà il terzetto Fofana-Modric-Rabiot. Christian Pulisic agirà vicino a Santiago Gimenez, che dovrebbe avere la meglio su Rafael Leao e Christopher Nkunku.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David (Vlahovic).

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi (Athekame); Pulisic, Gimenez.

INFO DIRETTA TV E STREAMING (ore 20:45)

• Canale TV: DAZN, DAZN 1

• Streaming: DAZN