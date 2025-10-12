Milan, quattro rinnovi e un nuovo acquisto: le prossime mosse di Tare, i dettagli

Il Milan ha già in mente un programma ben definito per le prossime mosse: quattro rinnovi di contratto nei prossimi mesi e un nuovo acquisto

Dopo una primissima parte di stagione incoraggiante, il Milan vuole consolidare le proprie fondamenta. La sosta per le nazionali ha offerto tempo prezioso per pianificare le prossime mosse, e a Casa Milan si lavora su più fronti: dai rinnovi di contratto di alcuni giocatori fino all’inserimento di nuovi innesti, in particolare uno in difesa. L’obiettivo è costruire un gruppo competitivo non solo per il presente ma anche per i prossimi anni, seguendo la linea tracciata dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri, tornato a dare identità alla squadra.

Milan, quattro rinnovi nel mirino

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il club rossonero sta preparando quattro rinnovi considerati strategici:

Mike Maignan;

Alexis Saelemaekers;

Fikayo Tomori;

Christian Pulisic.

Il caso più delicato resta quello del portiere francese. Maignan, legato al Milan fino al 2026, è un pilastro dentro e fuori dal campo, ma il suo rinnovo è ad oggi complicatissimo. Più no che sì, con il futuro che sembra già scritto: Premier League. Diversa la situazione di Saelemaekers, che dopo l’esperienza in prestito al Bologna e alla Roma è tornato con lo spirito giusto e ha convinto Allegri. Il belga è considerato una pedina utile per duttilità e applicazione. Si è infortunato con il Belgio ed è tornato a Milano: c’è un po’ di ansia per le sue condizioni. Tomori, invece, è uno dei veterani della squadra mentre Pulisic, arrivato dal Chelsea la scorsa estate, ha conquistato tutti con gol, assist e carisma. Il Milan vuole premiarlo prolungando il legame oltre il 2027, ma la sua situazione non è una priorità (c’è una clausola a favore del Milan per prolungare automaticamente di un altro anno).

Difesa sotto osservazione: nel mirino Joe Gomez del Liverpool

Parallelamente ai rinnovi, la dirigenza valuta un colpo in difesa per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il nome in cima alla lista resta quello di Joe Gomez, difensore del Liverpool. L’inglese, capace di agire sia da centrale che da terzino destro, ha caratteristiche ideali per adattarsi al sistema difensivo rossonero.

Esperienza internazionale, velocità e senso della posizione lo rendono un profilo completo, compatibile con i principi di gioco di Allegri e con le esigenze di una stagione lunga e dispendiosa. Il Milan monitora la situazione dopo averci provato negli ultimi giorni del mercato estivo.

La priorità resta comunque quella di costruire una base stabile e duratura, mantenendo intatto il nucleo su cui poggia il progetto tecnico. I prossimi mesi saranno decisivi per capire fin dove si potrà spingere la dirigenza su rinnovi e nuovi innesti. Nel frattempo, Allegri e squadra restano focalizzati sul campo, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio convincente e riportare il Milan ai vertici della Serie A e in Europa.