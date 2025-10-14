Milan, Tare guarda all’Italia: il nuovo esterno veste l’azzurro

Le ultimissime notizie relative al calciomercato. Il Diavolo ha deciso di puntare sull’italiano, che sta stupendo tutti: il punto della situazione

Sono giorni di apprensione per il Milan di Massimiliano Allegri. Dai ritiri delle varie nazionali non sono arrivate certo notizie positive. Ieri i tifosi del Diavolo hanno festeggiato per il gol di Nkunku con la Francia, ma qualche ora prima era arrivato il verdetto ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers.

Il belga, fermatosi venerdì per un guaio muscolare, si sottoporrà a nuovi esami la prossima settimana. Di certo salterà il match contro la Fiorentina e verosimilmente anche quello successivo contro il Pisa. Allegri si augura che non si vada oltre e che non ci siano nuovi stop.

Adrien Rabiot non dovrebbe avere nulla di importante: Deschamps ha parlato di una botta al polpaccio che di certo non gli farà saltare il match contro la Fiorentina. A centrocampo, però, c’è abbondanza. Non si può dire lo stesso sugli esterni, dove senza Saelemaekers, Allegri potrebbe decidere di cambiare modulo.

Athekame non dà garanzie e anche per questo è molto probabile che nel 2026 si punti su un nuovo esterno. Inevitabile dopo la partenza di Yunus Musah e Alex Jimenez.

Calciomercato Milan, il colpo parla italiano: ha conquistato tutti

Proprio Yunus Musah potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare all’esterno italiano che tanto bene sta facendo in questo periodo. Al momento è sicuramente uno dei migliori terzini della Serie A.

E’ sbarcato a Cagliari per sostituire il partente Zortea e lo sta facendo più che bene. Stiamo ovviamente parlando di Palestra, giocatore fisicamente pronto. Lo abbiamo visto con la maglia dei sardi, anche contro avversari non certo facili e con la Nazionale Under 21 di Baldini.

E’ compagno di squadra di Bartesaghi e Camarda, due che la prossima stagione potrebbero essere suoi compagni di squadra. Palestra a Massimiliano Allegri piace tantissimo, ma per strapparlo all’Atalanta serve una cifra sui 30 milioni di euro.

Come hanno dimostrato le cessioni di Ahanor e Leoni, investire sui giovani italiani non è per nulla facile. Il loro prezzo schizza immediatamente alle stelle. Ma scommettere su Palestra potrebbe essere davvero la cosa giusta da fare. Igli Tare ci pensa ed è pronto a sedersi attorno ad un tavolo con la dirigenza bergamasca.