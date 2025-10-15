Allegri sorride, Saelemaekers può essere già in campo per Milan-Fiorentina: i tempi di recupero

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni dell’esterno belga: potrebbe essere a disposizione prima di quanto si pensasse.

Questa pausa nazionali non è stata certamente delle migliori per il Milan, che ha ricevuto delle notizie negative riguardanti gli infortuni di alcuni giocatori. Massimiliano Allegri e tutto il mondo rossonero sono preoccupati in vista delle prossime partite.

Uno dei calciatori che ha accusato un infortunio è Alexis Saelemaekers, vittima di una lesione al flessore della coscia destra. In un primo momento si era parlato di uno stop di almeno due settimane, però poco fa è arrivata una notizia decisamente incoraggiante. Il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport ha rivelato che ci sono chance di averlo domenica, sicuro per Milan-Pisa. Esami decisivi in 48 ore.

Infortuni Milan: le condizioni di Rabiot e Pulisic

Per quanto riguarda Adrien Rabiot, un altro che accusato un acciacco fisico con la propria nazionale, si tratta di un piccolo problema a un polpaccio: nulla di serio, ma sarà visto domani. Da subito non era trapelata particolare preoccupazione per l’ex di PSG, Juventus e Marsiglia, però la giornata di domani sarà importante per capire meglio le sue condizioni. Si tratta di calciatori molto importanti per Massimiliano Allegri, due titolari che garantiscono equilibrio e qualità. Farne a meno è complicato, anche se l’allenatore toscano ha fiducia in tutti i componenti della squadra.

Ovviamente, domani bisognerà capire pure le condizioni di Christian Pulisic, uscito al 31′ di Stati Uniti-Australia a causa di un problema al bicipite femorale destro. Il commissario tecnico Mauricio Pochettino aveva già spiegato che il giocatore aveva avuto dei problemi alla caviglia destra, anche se la situazione era migliorata con il passare dei giorni. Non essendo al 100%, ci si domanda anche perché sia stato deciso di mandarlo in campo come titolare in un’amichevole. Era proprio necessario? Speriamo che non ci siano una lesione grave alla coscia dell’ex Chelsea.