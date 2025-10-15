Milan, il sogno di mercato di Tare è possibile a gennaio: ostacolo Juventus

Tare ha un sogno di mercato e vuole portarlo al Milan, ma c’è un ostacolo: è la Juventus, che può rovinare i piani del direttore sportivo

La sosta è agli sgoccioli e il Milan è pronto per tornare finalmente in campo. A San Siro, domenica sera, arriva la Fiorentina. Nel corso di questi giorni senza partite, Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno avuto sicuramente un confronto per fare il punto della situazione. I rossoneri non possono permettersi lo stesso errore fatto in estate: deve esserci maggior chiarezza di idee e soprattutto programmazione, ed è per questo che l’ex Lazio sta già lavorando in vista di gennaio. Sappiamo che la priorità è l’acquisto di un difensore centrale che possa alzare il livello di qualità e attenzione: Joe Gomez del Liverpool resta in pole, ma occhio alla sorpresa Kim Min-jae.

Potrebbero però arrivare anche altre sorprese. Tare vuole rendere il Milan più forte, così da puntare in maniera seria allo Scudetto. Per farlo, potrebbe puntare anche ad obiettivi importanti e quindi a giocatori già pronti, capaci di diventare subito dei valori aggiunti, come nel caso di Luka Modric. Il suo sogno è riportare sotto la sua ala protettiva un suo pupillo, colui che si può considerare il miglior colpo di mercato della carriera da dirigente: Sergej Milinkovic-Savic.

Tare sogna Milinkovic-Savic

Il centrocampista è stato un grande protagonista della storia recente del campionato italiano, senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori per rendimento e per numeri. Un po’ a sorpresa, due anni fa ha deciso di lasciare la Lazio per andare, nel pieno della sua maturazione calcistica, in Arabia Saudita.

Quest’estate ha ritrovato Simone Inzaghi, un altro pezzo importante di quella Lazio che raggiunse grandi risultati con piccoli budget di mercato (aveva anche sfiorato uno Scudetto prima dell’arrivo del Covid). Il contratto con l’Al-Hilal è in scadenza a giugno 2025 e lui starebbe riflettendo sul possibile ritorno in Europa.

L’Italia è ovviamente in cima al suo gradimento e ritrovare Tare potrebbe essere uno stimolo maggiore per lui per una possibile esperienza al Milan. Lo stesso Milan che ha sfiorato nel 2018: c’era Leonardo come direttore sportivo e l’accordo con la Lazio era praticamente fatto, poi è saltato tutto sul più bello. Ora il cerchio si può chiudere, ma Tare deve fare i conti con il primo e principale ostacolo per realizzare questo sogno: la Juventus.

L’ostacolo Juventus

I bianconeri infatti stanno riflettendo sulla possibilità di tesserare Milinkovic-Savic a parametro zero il prossimo giugno. Il Milan, quindi, se vuole davvero mettere le mani sul centrocampista serbo, potrebbe provare ad anticipare i tempi e lavorare su di lui già a gennaio. L’Al-Hilal potrebbe aprire alla cessione con il pagamento di un piccolo indennizzo, oppure il giocatore potrebbe, insieme al suo entourage, aprire un dialogo per liberarsi sei mesi prima. Altrimenti, sarà corsa a due con la Juve per accaparrarselo a costo zero a giugno. I rapporti fra il Milan e l’Al-Hilal sono ottimi visto che le società hanno lavorato insieme in estate all’affare Theo Hernandez.

Il Milan potrebbe arrivarci con l’uscita di Ruben Loftus-Cheek, che sta trovando poco spazio a causa della solidità trovata con Fofana, Modric e Rabiot. Inoltre, Allegri lo considera un attaccante o comunque un centrocampista offensivo: e anche in avanti la concorrenza è durissima (Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez).