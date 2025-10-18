Loftus-Cheek, dal campo al contratto: Allegri sorprende tutti

Il giocatore è pronto a tornare titolare nel match contro la Fiorentina. Ecco a cosa sta pensando il tecnico livornese

Sarà un Milan inevitabilmente diverso quello che si presenterà a San Siro domani sera contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il Diavolo dovrà fare i conti con una rosa ridotta all’osso per i vari infortuni. Il tecnico livornese deve fare a meno di due pedine fondamentali come Chris Pulisic e Adrien Rabiot, che rischiano di star fuori circa un mese.

Una doppia tegola pesante per il Milan, che per il match contro i Viola potrebbe perdere altri calciatori: Alexis Saelemaekers è recuperato, ma solo oggi si deciderà se schierarlo dall’inizio o meno. Ci sono poi i dubbi relativi a Estupinan, alle prese con un fastidio alla caviglia, e Nkunku, che ha preso un pestone all’alluce durante gli impegni con le Nazionali.

Si proverà ad averli a disposizione, ma le scelte di formazione rischiano di essere obbligate. In avanti così il tanto criticato Rafa Leao sarà certamente in campo. Il popolo rossonero è pronto ad aggrapparsi al suo numero dieci in questo mese che rischia di essere vissuto costantemente in emergenza.

Milan, Loftus-Cheek torna titolare: doppia soluzione per Allegri

Come detto, la formazione appare praticamente obbligata. Dietro non ci sono defezioni: Gabbia, Pavlovic e Tomori possono dunque scendere in campo dal primo minuto, come hanno sempre fatto, per aiutare Mike Maignan. Sugli esterni si scaldano Athekame e Bartesaghi, ma su Saelemaekers la scelta definitiva verrà presa solamente oggi.

A centrocampo, Luka Modric e Youssouf Fofana non si toccano. Ma chi completerà il reparto? Visto quanto ammirato fino a questo momento non sembrerebbero esserci dubbi sull’utilizzo di Ruben Loftus-Cheek al posto di Adrien Rabiot.

C’è però una possibile sorpresa: Allegri sta pensando di schierare l’inglese da seconda punta alle spalle di Rafa Leao. Santiago Gimenez si è allenato solamente ieri e Nkunku non è al 100%. Gli attaccanti vanno gestiti e Samuele Ricci sta bene. L’italiano può dunque giocare dal primo minuto con lo spostamento in avanti di Loftus-Cheek.

L’inglese scalda i motori: sarà in campo a centrocampo o qualche metro più avanti. L’obiettivo è quello di tornare ad essere decisivo. Vuole farlo per prendersi il Milan e convincerlo ad andare avanti insieme con un nuovo contratto. L’attuale scade nel 2027 e senza un prolungamento l’addio in estate sarebbe molto probabile