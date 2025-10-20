Scoppia il caos: tutti contro il Milan, cosa sta succedendo

Ecco cosa è successo al termine della gara che ha visto i rossoneri conquistare i tre punti contro gli uomini di Stefano Pioli

Dopo sette giornate di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri è lì in cima alla classifica. I rossoneri si sono presi la vetta, approfittando del passo falso del Napoli di Antonio Conte, sconfitto a Torino da un gol di Simeone, e della Roma di Gian Piero Gasperini, battuta dall’Inter di Cristian Chivu.

Il Diavolo, nonostante la grande emergenza è riuscito a conquistare la vittoria. Lo ha fatto grazie ad un grande Rafa Leao, che ha finalmente dato prova della sua classe, con un gol da fuori area, e trasformando il rigore dei tre punti. Sono stati minuti di altissima tensione, con milioni di tifosi a cercare di capire chi avrebbe calciatore verso la porta.

A tenere il pallone in mano durante l’attesa era stato Youssouf Fofana, ma poi lo ha preso Leao, che con decisione ha battuto De Gea, che lo scorso anno, a Firenze, aveva neutralizzato due penalty. Il portoghese così ha sfatato il tabù rigori, evitandosi ogni tipo di critica che gli sarebbe piovuta addosso.

Milan-Fiorentina, polemiche a mai finire: i rossoneri gongolano

Per Leao saranno giorni sereni (finalmente), ma le polemiche non mancheranno. Stavolta nulla a che vedere con il portoghese, ma basta farsi un giro sui social per capire quanto stia facendo discutere il rigore concesso per fallo su Santiago Gimenez. Ne hanno parlato tantissimo anche Stefano Pioli e Pradè, letteralmente furiosi.

Il penalty assegnato al Milan, dopo che Parisi ha ostacolato il messicano mettendogli la mano sul volto, ha unito le tifoserie.

Sostenitori di Inter, Napoli e Roma, tutti a gridare allo scandalo. Tutti – sostenuti da alcuni famosi moviolisti – pronti nel mostrare il frame sbagliato, quello in cui non si vede la mano del difensore della Fiorentina sul volto di Gimenez.

Il popolo rossonero può così godere: c’è chi lo fa sottolineando come in passato sono stati assegnati rigori molto meno evidenti e chi fa notare che essere attaccati da diverse tifoserie è la dimostrazioni che il Milan è finalmente tornato. D’altronde c’è un primo posto da gustarsi. Un primo posto che mancava da anni. La strada per lo Scudetto, però, è davvero lunga e di episodi arbitrali che faranno discutere (a favore o contro) purtroppo non mancheranno.