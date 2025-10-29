Allegri fa fuori tutti, la pazienza è finita: sorpresa in attacco

Le ultime notizie in vista della partita di sabato prossimo contro la Roma, dopo il pareggio con l’Atalanta a Bergamo

Ancora un pareggio per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre il pareggio nel match contro l’Atalanta. Un pareggio arrivato dopo un’ora in cui i bergamaschi hanno decisamente giocato meglio. I rossoneri sono andati in difficoltà con più elementi, ma la lente di ingrandimento ancora una volta è stata puntata verso gli attaccanti.

Rafa Leao è tornato a deludere dopo due partite in cui era riuscito a lasciare il segno. Sabato contro la Roma, però, dovrebbe toccare ancora a lui. Se il problema accusato nel corso della sfida di Bergamo (non c’è un grande allarmismo) dovesse risolversi, difficilmente il tecnico di Livorno deciderà di lasciare fuori il suo numero dieci.

Anche perché la concorrenza non ne sta approfittando. Sia Santiago Gimenez che Christopher Nkunku hanno fin qui deluso. Entrambi sono a quota zero gol in Serie A. Gli unici centri sono arrivati nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Troppo poco, per due che complessivamente sono costati circa 80 milioni.

Il messicano e il francese sono finiti nel mirino della critica e dei tifosi. Se non dovessero iniziare a fornire risposte convincenti, a gennaio potrebbero finire entrambi sul mercato. Massimiliano Allegri non avrebbe voluto nessuno dei due in estate, ma spesso si fa di necessità virtù.

Allegri cambia, ecco chi gioca in attacco contro la Roma

A partire dalla prossima partita, però, il tecnico livornese è pronto a cambiare. L’ex Juventus ha perso la pazienza: così – se Leao dovesse recuperare ed essere a disposizione – sia Nkunku che Gimenez si accomoderanno in panchina nella sfida di sabato contro la Roma.

L’idea che sta prendendo piede in queste ore, con Allegri pronto a lavorarci in settimana, è quella di mandare in campo dal primo minuto Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, entrando dalla panchina, è riuscito a cambiare in parte l’inezia della gara, portandola dalla parte del Diavolo. Con lui in campo si sono create situazioni interessanti, mai nate prime con Gimenez e Leao.

Loftus-Cheek è stato decisamente uno dei migliori in campo e ha mostrato di essersi messo alle spalle il problema muscolare che lo aveva portato a star fuori sia contro la Fiorentina che il Pisa.